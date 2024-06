Cesena, da il “Germoglio onlus” un’asta benefica da 23mila euro per Oncoematologia Pediatrica di Rimini

Si è svolta ieri sera presso la Tenuta Bagni de’ Consoli a Bertinoro l’annuale evento di solidarietà promosso da “Il Germoglio Onlus” a favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini.

La serata è stata innanzitutto l’occasione per una rendicontazione sullo stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione del Day Hospital del Reparto, in fase di ultimazione, che consentiranno di avere una struttura di 650 mq che coniughi funzionalità, sicurezza e accoglienza per i piccoli pazienti e le loro famiglie: un risultato raggiunto grazie al contributo complessivo pari a 650.000 euro, raccolto nelle ultime edizioni, col supporto anche di CIA-Conad e AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), che hanno affiancato Il Germoglio Onlus e l’azienda Amadori.

Sono stati poi illustrati gli obiettivi della raccolta 2024, che ha raggiunto una cifra di circa 135.000 euro, finalizzata all’acquisto degli arredi dello stesso Reparto, di apparecchiature sanitarie di ultima generazione, oltre alla formazione continua del personale sanitario e al progetto di realizzazione di NORA (Non Operating Room Anesthesia) un nuovo ambiente dedicato a procedure di anestesia applicate in spazi diversi dalla sala operatoria, per rendere diagnosi e terapie il più tollerabili possibile per i giovani pazienti.

Una serata con 200 invitati

All’evento hanno partecipato circa 200 invitati, fra autorità e istituzioni del territorio, come gli assessori regionali Raffaele Donini e Andrea Corsini, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, i vertici di Ausl Romagna, Denis Amadori, presidente de “Il Germoglio Onlus” e AD Amadori, i vertici di CIA-Conad con l’AD Luca Panzavolta, il Presidente di AROP Odv, Roberto Romagnoli, nonché una nutrita rappresentanza di imprenditori del territorio insieme a numerosi partner strategici del gruppo Amadori, che hanno voluto dare il loro contributo diretto per finanziare le iniziative.

Il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto inviare un messaggio di saluti e ringraziamenti a Il Germoglio ed a tutti i presenti per il loro sostegno a favore della sanità pubblica, contribuendo a renderla sempre più efficace nella qualità e quantità dei servizi erogati.

Asta di beneficenza da 23mila euro

La serata, condotta dall’artista Gianfranco Butinar, è stata impreziosita da un’asta di beneficenza con memorabilia sportivi donati da personaggi di spicco, italiani ed internazionali, grazie alla quale sono stati raccolti oltre 23.000 euro, e dallo show dell’artista Maria Pia Timo che ha intrattenuto gli ospiti con uno spettacolo all’insegna della tipica goliardia romagnola.

“Questa serata è significativa perché, grazie allo sforzo di tutti i partner e delle realtà che hanno sostenuto insieme a noi il progetto, in primis CIA-Conad e AROP Odv, siamo riusciti a raccogliere in questi anni più di 1 milione di euro, fondamentali per creare le condizioni strutturali, strumentali e di formazione del team medico, in grado di supportare in maniera efficace il processo di cura all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini” - ha commentato Denis Amadori. “A nome del Germoglio il mio ringraziamento va allo spirito di squadra e alla tenacia degli stakeholder della ‘filiera della solidarietà’ Amadori, a tutti i 9.000 collaboratori del gruppo, agli sponsor della serata, sempre più numerosi, e alle istituzioni, a partire dal Governatore Stefano Bonaccini, per la sensibilità che dimostrano, confermando ancora una volta quanto la nostra comunità, a livello pubblico e privato, sia attenta e responsabile ogni qual volta ci si deve impegnare verso i più fragili, in particolar modo se si tratta della salute dei bambini. Applaudiamo ai risultati raggiunti e, allo stesso tempo, siamo già impegnati a far sì che il contributo di tutti sia destinato a nuovi progetti di altrettanto straordinario valore.”