Cesena, da “Germoglio Onlus” 130mila euro per l’Oncoematologia Pediatrica di Rimini - Gallery

Si è svolta ieri sera presso il Grand Hotel di Rimini l’edizione 2025 dell’annuale evento di solidarietà promosso da “Il Germoglio Onlus” di Cesena a favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, dedicata ai progetti di Ausl Romagna volti a sostenere le iniziative dedicate al Reparto nel nosocomio riminese.

La serata è stata l’occasione per ringraziare tutti coloro che, nel corso di questi anni, hanno contribuito a sostenere la completa ristrutturazione del Day Hospital del Reparto, oggi pienamente operativo: un hub di cura all’avanguardia, centrato sulle necessità di ogni bambino e delle loro famiglie, organizzato su 650 mq di ambienti colorati, armoniosi e accoglienti che coniugano funzionalità, sicurezza e benessere per i piccoli pazienti e i loro cari.

Sono stati poi illustrati i diversi progetti futuri che rappresentano l’evoluzione e l’ulteriore arricchimento alle attività di cura e sostegno dei piccoli malati.

In particolare, la dottoressa Samanta Nucci, Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta Ausl Romagna, ha sottolineato come il supporto agli ospiti della struttura potrà prevedere aspetti anche psicologici e sociali, oltre che fisici, attraverso terapie complementari in parte già attive, come Pet therapy e Clown terapia per i bimbi, cure estetiche per le mamme che li assistono, ed un servizio di personal trainer. L’obiettivo è integrare le cure tradizionali, riducendo ansia, dolore e stress per i malati e loro cari.

Tra i progetti futuri, inoltre, in cantiere c’è anche la Scuola in ospedale, che si prevede di attivare dal prossimo settembre, per aiutare a salvaguardare identità, routine e senso di normalità dei piccoli pazienti, e la volontà di integrare anche progetti sportivi, quali simbolo di vita e rinascita per rafforzare il senso di autostima dei giovani pazienti, contribuendo a far loro ritrovare normalità e benessere.

Su questi aspetti, la Direttrice Oncoematologia Pediatrica, la Dottoressa Roberta Pericoli ha voluto specificare come nel dettaglio sarà organizzato l’istituto scolastico interno, con aula completa di ogni dotazione e il piano di realizzazione di una palestra dedicata alla riabilitazione e al benessere dei pazienti, per i quali si punta anche a promuovere percorsi di formazione e programmi educativi volti a promuovere sane abitudini di vita.

A questi investimenti si aggiungeranno l’inserimento di nuove attrezzature ed equipaggiamenti medici, necessari per il miglioramento e la qualità delle cure, nonché l’ingresso di nuove risorse mediche, con l’assunzione di un medico finanziato grazie a “Il Germoglio”.

“I donatori e le istituzioni, a partire da AUSL Romagna, insieme ai medici e ai sanitari presenti stasera rappresentano quella che io chiamo ‘filiera della solidarietà’ - ha commentato Denis Amadori, presidente de Il Germoglio Onlus. Un network virtuoso formato da tantissime persone che ringrazio di cuore e che, ciascuno per il proprio ruolo, ha saputo portare un valore inestimabile al sistema sanitario territoriale e ha contribuito a donare speranza e sorrisi a tanti bimbi e ai loro cari. Forti di quanto fatto, questa sera annunciamo i nuovi progetti futuri che, oltre al Day Hospital e alla formazione professionale dei sanitari, renderanno ancora più eccellente questa struttura.”