Cesena, da gennaio lavori su strade, piazze e marciapiedi: ecco le zone interessate

La giunta di Cesena ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria per la conservazione e il ripristino delle pavimentazioni speciali su strade, piazze e marciapiedi del territorio urbano, con particolare attenzione al centro storico e ai nuclei storici minori.

L’intervento, finanziato con uno stanziamento di 131.394,00 euro per l’anno 2025, prenderà il via nel mese di gennaio. Gli obiettivi dell’operazione sono chiari: rafforzare la sicurezza stradale e pedonale, tutelare il pregio storico e urbanistico delle pavimentazioni speciali in pietra e altri materiali lapidei, migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi pubblici.

Gli interventi interesseranno, a tratti o integralmente, i seguenti ambiti urbani: via Zeffirino Re, via Cesare Battisti (all’intersezione con via Chiaramonti), e zona Ponte Vecchio, nel quartiere Centro Urbano, Subborgo Eugenio Valzania, nel quartiere Fiorenzuola, così come le vie G. Ungaretti, C. E. Gadda e F. Arcangeli.