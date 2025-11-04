Cesena, da Ferro Bac vaccino anti-influenza gratis per tutti i dipendenti

Somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale a tutti i dipendenti che desiderano usufruirne. Verrà attuata da parte di Ferro Bac, industria metalmeccanica cesenate associata a Confartigianato cesenate, con oltre cinquant’anni di attività, che conferma la propria attenzione al benessere dei lavoratori introducendo una nuova misura di welfare aziendale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ausl Romagna, si terrà il 12 novembre presso la sede di Pievesestina, dove il medico aziendale sarà a disposizione del personale per le vaccinazioni. Saranno coinvolti circa 140 dipendenti, tra i quali anche quelli della società collegata Siderflange, specializzata nella lavorazione della lamiera.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri collaboratori i vaccini antinfluenzali come segno concreto di attenzione alla loro salute e al benessere collettivo – spiega l’amministratrice delegata Elisa Campana –. È un gesto semplice ma significativo, che rientra in una più ampia visione di welfare aziendale, costruita nel tempo per migliorare la qualità della vita lavorativa e rafforzare il legame con l’azienda.” Fondata nel 1974, Ferro Bac è oggi una realtà con quattro stabilimenti produttivi, oltre cento addetti e un know-how consolidato nella progettazione e realizzazione di macchine, carpenterie e impianti per clienti di diversi settori industriali. Accanto all’innovazione tecnologica, l’azienda ha sviluppato una forte cultura del benessere interno, promuovendo iniziative legate alla salute, alla formazione e all’equilibrio vita-lavoro”.

“Offrire il vaccino antinfluenzale gratuitamente – aggiunge l’ad Campana – significa prendersi cura delle persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati dell’azienda. Il nostro capitale umano è la risorsa più importante: investire nel loro benessere genera valore per tutti”.

Le relazioni con Confartigianato cesenate all’avanguardia nei servizi sul welfare aziendale hanno permesso alla impresa di implementare gli interventi in questo settore. La iniziativa della vaccinazione aziendale si inserisce in un modello di welfare aziendale moderno, che considera la salute e la qualità del lavoro parte integrante della produttività e della competitività industriale.