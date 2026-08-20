Cesena, da due anni gira in moto con la patente egiziana falsa: 23enne denunciato

Aveva già collezionato due sanzioni per guida senza patente in meno di due anni. Ma quando è stato rintracciato dalla Polizia di Stato per la notifica della denuncia per recidiva, ha commesso il passo falso definitivo: ha mostrato di nuovo lo stesso documento egiziano, convinto di farla franca. L’occhio esperto degli agenti e i controlli di laboratorio hanno però svelato l’inganno: la patente era falsa.
Nei guai è finito un ragazzo straniero di 23 anni, denunciato a piede libero per falsità materiale dagli investigatori della Sezione Speciale del Caps di Cesena.