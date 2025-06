Cesena, da Bcc Romagnolo un plafond di 2 milioni di euro per le attività del territorio

Bcc Romagnolo attiva un plafond da due milioni di euro per finanziare le attività economiche situate nei centri urbani di operatività della banca. Il progetto, denominato “Dai slancio alla tua attività, più valore per tutta la città”, nasce dalla volontà dell’istituto di credito di sostenere l’economia locale e risponde all’esigenza dei piccoli operatori economici di avviare nuove attività o investire in esercizi già esistenti contribuendo alla crescita delle zone abitate.

L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2025 e viene promossa congiuntamente da Bcc Romagnolo e dalle associazioni di categoria Cna, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti su tutto il territorio di Cesena, Unione Rubicone-Mare e Valle del Savio. Il plafond è destinato alle imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi, attive nei centri urbani e offre condizioni agevolate per investimenti destinati all’avvio, all’ampliamento o alla ristrutturazione delle attività, mediante l’erogazione di un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, esclusivamente per tutti i nuovi esercenti, sarà possibile usufruire del servizio POS gratuito per i primi 12 mesi.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, realtà bancarie e associazioni di categoria – spiega Lorenzo Plumari, assessore del Comune di Cesena con delega allo Sviluppo economico e ai quartieri - Il sostegno concreto che BCC Romagnolo mette a disposizione del tessuto economico locale, con un plafond importante e servizi mirati, va nella direzione giusta: rafforzare la rete delle piccole imprese, valorizzare il commercio di vicinato e dare nuove prospettive a chi ogni giorno contribuisce alla vitalità della nostra città. Come Amministrazione, siamo convinti che lo sviluppo economico passi anche da questi strumenti: accessibili, mirati e pensati per il territorio”.

“Per la nostra banca sostenere l’economia locale significa investire nel futuro del territorio - dichiara Fausto Poggioli, Direttore Generale BCC Romagnolo- Crediamo fortemente nel valore delle piccole attività locali che animano i nostri centri storici e che ogni giorno contribuiscono alla crescita delle nostre comunità”.

Bcc Romagnolo affianca al plafond anche altri strumenti di supporto al commercio locale, tra cui il progetto di cashback territoriale “IoSonoCesenaCashBack”, promosso in collaborazione con il Comune di Cesena.