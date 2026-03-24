Cesena, da Bcc Romagnolo 35 borse di studio

Si è svolta venerdì 20 marzo a Cesena la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio erogate annualmente da BCC Romagnolo, che conferma con orgoglio il proprio impegno nel premiare le eccellenze tra gli studenti. Altissima la qualità dei risultati scolastici e universitari conseguiti dai ragazzi premiati. L’evento si è svolto a Cesena, presso la Sala Cacciaguerra di BCC Romagnolo, alla presenza del Presidente della banca, Roberto Romagnoli, e del Vicedirettore generale, Cesare Bizzocchi.

Ogni fine anno, BCC Romagnolo annuncia l’apertura del bando “Borse di Studio Soci” che stanzia un fondo dedicato agli studenti Soci o figli di Soci che si distinguono per i migliori risultati tra diplomi di maturità, lauree triennali, magistrali e a ciclo unico.

Quest’anno sono stati 35 i ragazzi premiati: 7 diplomati, 9 laureati in corso triennale e 19 che hanno conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico.

“La banca sostiene questa iniziativa da oltre 25 anni: è un appuntamento ormai consolidato, volto a valorizzare l’impegno nello studio e a promuovere la formazione dei giovani – spiega il Presidente Roberto Romagnoli, che continua - “I risultati conseguiti dai ragazzi rappresentano un orgoglio per la banca, per la comunità e per le loro famiglie. In un mondo in cui le prospettive per i giovani appaiono sempre più complesse questi ragazzi dimostrano grande impegno nel mettersi in gioco, sviluppando competenze ed eccellenze per contribuire al futuro. Molti di loro sceglieranno di fare esperienze di lavoro all’estero, ma il nostro auspicio è anche che possano tornare o trovare qui, nella nostra comunità, le opportunità per realizzare il proprio percorso personale e professionale”.

BCC Romagnolo si conferma come realtà locale sempre più centrale nel sostenere i giovani e nel creare opportunità concrete di crescita professionale a loro dedicate, affiancando questa iniziativa alle tante progettualità proposte al mondo giovanile, come illustrato durante la serata dal Presidente dell’Associazione Giovani BCC Romagnolo, il giovane Socio Francesco Bellarmino.

Nel dettaglio, tra i diplomati sono stati premiati Edoardo Bettini, Elisa Casali, Leonardo Legni, Mira Montanari, Virginia Pastorelli, Greta Severi e Filippo Simoncini.

Per quanto riguarda le lauree triennali, i riconoscimenti sono stati assegnati a Maurizio Amadori, Bianca Bersani, Tommaso Bocchini, Allison Maffioli, Anna Neri, Carlotta Paolucci, Sophia Tombaccini, Giacomo Turci ed Emanuele Zoffoli.

Infine, tra i laureati magistrali e a ciclo unico sono stati premiati Serena Battistini, Chiara Cacchi, Siria Casadei, Marco Censi, Silvia Dall’Ara, Marco Degli Angeli, Lucia Evangelisti, Francesca Faedi, Lucia Fiumana, Gaia Gasperoni, Riccardo Massari, Andrea Mazzoli, Eleonora Mazzi, Sofia Neri, Nicolò Paganelli, Carlotta Pappiani, Filippo Petrini, Oscar Pezzi e Teresa Tedaldi.