Cesena, da Bcc Romagnolo 20mila euro alla Fondazione Opera Don Baronio

Bcc Romagnolo a sostegno della Fondazione Opera Don Baronio di Cesena, a cui sono stati donati 20.000 euro per risanare i danni al seminterrato e ripristinare gli impianti della struttura che ospita un centinaio di persone tendenzialmente non autosufficienti e bisognose di assistenza. Un prezioso aiuto per riparare i danni dell’alluvione. A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Fondazione Opera Don Baronio Enrico Ghirotti e il direttore Luca Brasini, che hanno illustrato con entusiasmo l’attività svolta dalla fondazione e visionato alcune zone della struttura assieme alla delegazione di Bcc Romagnolo composta dal Presidente della Banca Roberto Romagnoli, dal Direttore Daniele Bagni e dal Vicedirettore Roberto Cuppone.

“La donazione di questo importante contributo è stata possibile grazie alla raccolta fondi promossa dal Gruppo Bcc Iccrea a livello nazionale – ha precisato il Direttore Bagni – che ha toccato il milione di euro grazie al contributo di banche, Bcc affiliate, società del gruppo, persone e aziende private. Questi fondi sono stati destinati alle quattro Bcc del gruppo presenti in Regione in misura proporzionale alla stima dei danni dei rispettivi territori. Una somma importante a cui Bcc Romagnolo ha aggiunto un ulteriore significativo importo, in modo da poter rispondere adeguatamente alle numerose segnalazioni pervenute”.

“Il generoso contributo della banca – interviene il presidente Enrico Ghirotti – aiuterà a coprire parzialmente le ingenti spese di ristrutturazione degli impianti elettrici e domotici del Residence Don Baronio, gravemente colpiti dall’alluvione. Vogliamo esprimere di cuore riconoscenza a Bcc Romagnolo per la vicinanza alla nostra Istituzione e ricordare con gratitudine tutti coloro che, sul territorio ma anche a livello nazionale, attraverso l’istituto bancario, hanno dimostrato concretamente la loro generosa partecipazione. La foto è stata scattata nel nostro Giardino dei Ricordi, dove si trova la statuetta della Madonna di Leonardo Lucchi, proprio per ricordare questo importante momento di condivisione della vita della nostra Casa”.

Il presidente Roberto Romagnoli ha sottolineato l’importanza di queste strutture di accoglienza e ed il valore che rappresentano per la città ed il territorio; ha poi rammentato un episodio molto apprezzato da Presidente e Direttore della Fondazione: “negli anni della scuola elementare, ricordo che un giorno ebbi la fortuna di incontrare la persona di Don Baronio, un uomo estremamente generoso, benvoluto e amato da tutti; mi rimasero impresse le sue scarpe rotte e il fatto che avesse una buona parola per tutti. Una persona dal grande carisma che ha reso possibile la realizzazione di tutte le opere che fanno capo alla Fondazione Don Baronio”.