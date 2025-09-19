Cesena, da bambina nerd a costruttrice di ponti tra Cina e Romagna con un evento senza precedenti

Cesena
Una foto utilizzata dagli organizzatori per promuovere l’incontro
Una foto utilizzata dagli organizzatori per promuovere l’incontro

Da bambina nerd affascinata dagli aspetti più stravaganti della Cina ad adulta impegnata a costruire ponti tra la Romagna e il gigante asiatico. Si può sintetizzare così il cammino fatto dalla cesenate Lucia Gentili, che a 32 anni ha messo in piedi, in sinergia con diverse realtà importanti, un evento senza precedenti in città. In programma domani, da inizio mattina fino a pomeriggio inoltrato, a Cesenalab, in via Martiri della Libertà, 14 C, si chiama “China Business Builder Day”. È pensato principalmente per le piccole e medie imprese, con l’intento di mostrare opportunità sul versante dell’export. Qualificati i relatori, oltre alla stessa Gentili, esperta di social commerce e comunicazione cross-culturale e fondatrice di “China Communication”: tra di loro, anche Geng Xiewei, consigliere economico e commerciale del Consolato della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

Dopo una laurea alla Facoltà di Lingue orientali all’università di Urbino, nel 2015 Lucia Gentili ha raggiunto il suo amato Paese asiatico (grazie a un contatto con un ragazzo cinese iscritto a Enologia nel Campus di Cesena) e ha «vissuto per quasi un anno a Suzhou, antica città che i cinesi considerano una delle due più belle della loro terra». Tornata a Cesena - racconta - pur avendo conseguito anche la magistrale in Scienze della comunicazione, sempre ad Urbino, ha trovato poche opportunità. Si è quindi data da fare, «aprendo una partita Iva per lavorare per cooperative sociali, come mediatrice linguistica e culturale, per esempio a scuola o in ospedale o nei centri d’accoglienza». Ma soprattutto insegna la lingua italiana a tanti cinesi che vivono a Cesena e spiega loro «tanti aspetti del nostro modo di vivere e le nostre regole e burocrazia, che per loro sono difficili da capire, come le loro lo sono per noi». Lo fa anche in modi semplici e leggeri, come «creare con mio nonno un tutorial online per mostrare come si gioca a briscola, spiegare il significato di Bella Ciao, che tanti cinesi cantano senza saperne il contenuto, mostrare gli organetti del museo Musicalia a Villa Silvia, fare conoscere golosità tipiche come le colombe del negozio “Parciocal”». Ma il sogno è di fare la stessa cosa anche nel senso inverso, per «avvicinarci a un mondo che spesso vediamo stupidamente come nemico».

Oggi Lucia è un punto di riferimento per i cinesi della zona, anche attraverso i social: su un gruppo locale di quella che è una sorta di loro versione di Instagram, sono ben 1.139 i follower con cui è in contatto.

