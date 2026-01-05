Cesena, custodiva elettrodomestici rubati per 25mila euro: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno denunciato 4 persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

Denunciato un uomo per “ricettazione” poiché, durante l’esecuzione di una perquisizione veniva trovato in possesso di vari attrezzi – trapani, flessibili, avvitatori – ed elettrodomestici - frigoriferi, forni, microonde -, per un valore complessivo di 25.000 euro, di provenienza illecita. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro, gli elettrodomestici restituiti al legittimo proprietario.

Denunciato un giovane per “ricettazione” poiché, durante il controllo, veniva trovato in possesso di vari monili, accertati poi di provenienza illecita, sottoposti a sequestro penale. A carico dell’uomo è stata inoltre notificata la misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Cesena”, emessa dalla locale Autorità Giudiziaria, in quanto presunto autore a Cesena di recenti e numerose attività illecite.

Denunciato un uomo per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” poiché, a seguito di un intervento in casa per una lite, al termine degli accertamenti veniva ritenuto presunto responsabile di cessione, di circa 14 grammi circa di hashish, nei confronti della persona al momento ospitata in casa, a sua volta segnalata alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Infine, denunciato un giovane per “guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari e resistenza a Pubblico Ufficiale” poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale, ometteva di arrestarsi all’alt intimato dai Carabinieri dandosi alla fuga. Una volta raggiunto e bloccato dai militari l’uomo è risultato positivo al test etilometrico e, pertanto, gli veniva ritirato il documento di guida con affidamento, della vettura, a persona idonea.