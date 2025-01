Cesena, cultura della gentilezza: tempo di premiazioni per gli studenti

Prosegue l’impegno dell’associazione ‘La scacchiera di Onnon’ a favore della cultura della gentilezza che, ormai da tre anni, nell’ambito del progetto ‘Contagiamoci di gentilezza’, ha fatto tappa in diverse scuole del territorio attraverso apposite, oltre che originali, iniziative dedicate alla sensibilizzazione e diffusione della Gentilezza come stile di vita.

A questo proposito, come coronamento della terza edizione partecipata da 33 classi di 5 istituti scolastici, questa mattina nell’Aula Magna della Tito Maccio Plauto si è tenuta la cerimonia di premiazione a cui hanno preso parte una rappresentanza di studenti e studentesse dei Licei ‘Monti’ e ‘Alpi’, delle scuole medie di via A. Frank e IC8 di Forlì, coordinatori della Cooperativa Sociale l’Aquilone di Santarcangelo e Riccione, il coro interculturale ‘Bandada’, le assessore Carmelina Labruzzo e Giorgia Macrelli del Comune di Cesena. “Percorsi di questo tipo – commenta l’assessora ai Servizi alla persona e alla famiglia Carmelina Labruzzo – ci danno modo di mettere in primo piano una cultura basata sulla relazione interpersonale, sul rispetto e sui sani valori che dovrebbero caratterizzare una comunità. Ringrazio dunque Luisa Ciracò della Scacchiera di Onnon per aver dato seguito a questa bella iniziativa che interessa da anni il mondo scolastico cittadino e del territorio”.

Nel corso dell’ultima edizione del progetto nato a novembre 2022 in occasione della Giornata mondiale della gentilezza sono state diverse le azioni concrete e gli incontri effettuati insieme a una corposa rete di partner del territorio. Tra questi: le amministrazioni comunali di Cesena e Gambettola, il quartiere di Cesena Sud, il Centro Residenziale Anziani Cooperativa l’Aquilone di Santarcangelo e Riccione, il Centro Anziani ‘La Fiorita’ – Auser Cesena, la Cooperativa Sociale Cisa del Centro Socio-Occupazionale ‘Il Biancospino’ di Cesena e rappresentanti dei genitori Vigne – Quartiere Cesena Sud. Inoltre, hanno partecipato diversi Istituti scolastici nel territorio romagnolo, quali: la scuola media di ‘via A. Frank’ in tutti e tre i plessi, la scuola media IC8 ‘Camelia Matatia’ di Forlì, la scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico, il Liceo classico ‘V. Monti’ ed il liceo Linguistico ‘Alpi’ di Cesena. Infine, hanno collaborato la scuola musicale Chorus Institute of Musical Arts di San Giorgio, le associazioni di Libera, Unicef, Arci Romagna, i centri commerciali di Citrus – l’Orto Italiano di Gambettola, Macrolibrarsi, Cooperativa Equamente di Cesena, La Butega Sfuso e Bio, il Laboratorio Contromano Lab di Cesena, la tipografia C.M. e la BCC Ravennate Forlivese e Imolese.

L’associazione ha già avviato una serie di attività promozionali con il fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei comportamenti e gesti gentili, sia in presenza sul territorio romagnolo che online a livello nazionale.