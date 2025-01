Cesena, Cucine Popolari verso una nuova casa in zona ippodromo nel 2026: alleanza a tre e compartecipazione per 150mila euro al costo dei lavori

È iniziato a spasso spedito, stringendo un’alleanza a tre e quantificando un impegno economico sostanzioso per preparare tutto, il percorso ufficiale che porterà le Cucine Popolari a spostarsi dall’attuale locale accanto alla casa di riposo “Don Baronio”, a uno molto più grande in zona ippodromo, precisamente in viale Gramsci. Alcuni giorni fa è stata completata l’istruttoria per assegnare l’immobile al numero civico 293 di questa strada a un raggruppamento costituito, oltre che dall’organizzazione di volontariato che gestisce le Cucine Popolari Cesena, da Arci Romagna Cesena Rimini e dall’associazione “Hobby terza età”. Il tutto nell’ambito del progetto “Spazio Comune”, la rete di edifici di proprietà comunale usati per iniziative varie delle associazioni, in cui l’edificio in viale Gramsci era stato inserito a partire dallo scorso mese di settembre.

Costi e tempi

Contestualmente le Cucine Popolari hanno formalmente manifestato la disponibilità a compartecipare con una somma di 150mila euro alle spese per sistemare la struttura, pesantemente danneggiata dall’alluvione del maggio 2023, e adeguarla alla sua nuova funzione: quella di accogliere lì, presumibilmente nella prima metà del 2026, chi frequenta il punto ristoro basato sul motto “mangia ciò che vuoi, dona ciò che puoi”, che mette a tavola, tutte insieme, persone che non hanno di che sfamarsi e chi invece va in quel posto per mangiare bene e coltivare socialità ma può permettersi di pagare, nella misura che ritiene opportuna, il pasto che consuma.

Tenaci verso una nuova casa

Il trasloco in viale Gramsci, storica sede di “Hobby Terza Età”, sarà una novità molto importante per proseguire l’attività, che è ripartita da ottobre 2023, dopo la mazzata dell’alluvione che sommerse i locali, e grazie a un folto gruppo di ammirevoli volontari, che si danno da fare ai fornelli e servendo ai tavoli, offre cene dalle 19 alle 21 del lunedì, mercoledì e venerdì e pranzi il martedì e il giovedì, dalle 12.30 alle 14.

A corto di spazi

Attualmente sono in media circa 130 le persone che mangiano alle Cucine Popolari in via Machiavelli ogni volta che aprono nelle giornate abituali. Un afflusso in costante crescita, di pari passo con l’allargamento delle sacche di povertà, che costringe a fare un doppio affollato turno, visto che i posti a sedere sono 72.

Gli ambienti dove ci si sposterà sono molto più spaziosi di quelli attuali, situati in via Machiavelli 40, e permetteranno di ospitare tutti assieme più di 100 avventori, e di tenerli meno ammassati. Ci sarà inoltre un evidente vantaggio anche in termini di comodità per chi aspetta che si liberi un posto: oggi deve sostare all’esterno della sala, e soprattutto col cattivo tempo un po’ di disagio si sente.