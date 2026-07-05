Cesena, Cucine Popolari porta in piazza il sudario di Gaza

Sulle accuse subite di strumentalizzazione politica la presidente Oriana Casadei ribadisce: «Non ci sono interessi politici. Noi siamo aperti a tutti, e dentro l’associazione convivono pacificamente soggetti appartenenti a diversi partiti e movimenti senza distinzioni di casacca».

Il corteo è previsto per venerdì 10 luglio, partirà da piazza del Popolo alle 18, scenderà lungo via Mazzoni per poi risalire lungo viale Battisti e terminare in corso Garibaldi, dove, in seguito alla lettura dei nomi, interverrà Paola Caridi, saggista e giornalista esperta in Medio Oriente. Presente anche un coro di volontari della parrocchia di Villachiaviche, che intoneranno canti laici. Non sarà un funerale cattolico - ha specificato Tommaso Cristofori - ma un momento laico di rispetto, e in questo senso anche il silenzio giocherà un ruolo fondamentale».

Le bandiere della Palestina, invece, ci saranno. Del resto l’associazione, come sottolinea Paola Farneti, non è apolitica, ma apartitica: «La politica è onnipervasiva, qualsiasi gesto che coinvolge la comunità è di per sé politico, anche preparare un pasto a chi non può permetterselo».