Cesena, Cucine Popolari porta in piazza il sudario di Gaza

Chi glielo fa fare? Nessuno, a quanto dicono.
Per Cucine Popolari la parola d’ordine vuole ancora una volta essere gratuità, tanto in cucina quanto in piazza, da dove venerdì prossimo marcerà portando per le strade di Cesena il sudario di “Carnia per la pace”. Il telone, 18 metri per 5, contiene i nomi di oltre 18mila bambini palestinesi, vittime del genocidio di Gaza.
Sulle accuse subite di strumentalizzazione politica la presidente Oriana Casadei ribadisce: «Non ci sono interessi politici. Noi siamo aperti a tutti, e dentro l’associazione convivono pacificamente soggetti appartenenti a diversi partiti e movimenti senza distinzioni di casacca».