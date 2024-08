Cesena, crowdfunding per il festival su diritti e inclusione Voci Plurali

Lanciato il crowdfunding per il Festival su diritti e inclusione Voci Plurali, ideato da Eleonora Giammari e Caterina Spanò. L’appuntamento per la terza edizione è fissato per sabato 7 e domenica 8 settembre, al parco Carlo Fabbri a Martorano. Saranno due giorni dedicati a incontri, riflessioni, musica, laboratori sulle tematiche di genere e sull’inclusione, con la partecipazione di circa 20 associazioni del territorio. Per consentire la realizzazione dell’evento, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma IdeaGinger.

Voci Plurali è nato in modo molto spontaneo nel 2022, come momento di unione di associazioni di Cesena e dintorni per sensibilizzare la comunità contro la violenza di genere. L’evento si è strutturato nel 2023, organizzando momenti di incontro e aggregazione sin dal mattino, con concerti, incontri legati al benessere con yoga e pratiche mindfulness. Uno dei punti di forza di Voci Plurali è stato sin dall’inizio il grande coinvolgimento di associazioni, enti, comitati, collettivi con la voglia di urlare contro le discriminazioni e le violenze, per promuovere inclusione, aggregazione e parità di diritti.

Anche quest’anno, alla sua terza edizione, Voci Plurali vuole essere un momento di coinvolgimento rivolto a tutta la comunità, ma per realizzarlo si sta chiedendo un aiuto, a tutte e tutti: «ogni donazione aumenta le possibilità di realizzare l’evento. Siamo convinte e convinti che Voci Plurali sia già diventato molto importante per la nostra città, come spazio di incontro, di crescita, di confronto, come luogo in cui tante e tanti possono esprimersi, dove si dà spazio a chi, in questa nostra società, ne ha di meno, è discriminata o discriminato, se non, peggio, zittita/o».

Tra le ricompense del crowdfunding, c’è anche il check-up per le aziende sulla parità di genere, un modo per le imprese di mostrare sostegno al festival, ma anche per realizzare un passo deciso verso la sostenibilità sociale. Sono inoltre state inserite ricompense legate alla mindfulness e al benessere mentale, ma anche all’artigianato. Con un obiettivo dichiarato di 3mila euro, finora ne sono stati raccolti 715 (il 24 per cento) grazie a 31 sostenitori. La raccolta scade il 3 settembre.

L’obiettivo di Voci Plurali è diventare un appuntamento fisso per la città, per riunire in uno spazio persone, associazioni, enti e per aumentare la consapevolezza su inclusione e parità. Voci Plurali è un progetto di Limo aps, con il patrocinio del Comune di Cesena. Per tutte le info, si possono consultare i social @VociPluraliCesena oppure il sito www.limoaps.org.

Le associazioni, i collettivi, gli enti che supportano e partecipano a Voci Plurali sono: Spazio Caracol, Apeiron Odv, Ipazia liberedonne, Un secco NO, Rimbaud LGBTQ+, Monnalisa, Rea, Centro Donna Cesena, Famiglie Arcobaleno, Mica Macho, Smagliature Urbane, Pride OFF, Pinkabbestia, Impatto-D, Centro Interculturale Cesena, Mediterannea Saving Humans, Edt Forlì-Cesena, Voce Amaranto, Avvocato di Strada, Radio Colli’nAir.