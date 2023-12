Cesena. Crolla un albero di grandi dimensioni, chiuso il cimitero di San Vittore

A seguito della caduta di un albero di grandi dimensioni all’interno del cimitero di San Vittore, la struttura è stata chiusa al pubblico per garantire la piena sicurezza dei cittadini. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Cesena. La decisione è stata presa dopo che i tecnici dei servizi cimiteriali si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo. L’intervento di messa in sicurezza sarà eseguito nella prima mattinata di lunedì.

In tutta la zona del Cesenate sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento.