Cesena, crisi della “Flash Control”: “Stop assurdo e quattro operai ancora ad Abu Dhabi”

Cesena
Un momento del presidio sindacale di protesta davanti alla sede direzionale dell’azienda (Foto Zanotti)
Un momento del presidio sindacale di protesta davanti alla sede direzionale dell’azienda (Foto Zanotti)

Ora dopo ora, emergono aspetti sempre più sconcertanti della crisi dell’azienda “Flash Control”, che non è iniziata oggi ma è precipitata in modo fulmineo nell’avvio di una procedura di liquidazione. Ieri mattina, nel piazzale in via Madonna dello Schioppo, dove ci sono gli uffici direzionali e amministrativi, si sono radunati per un presidio di protesta, sostenuto in modo compatto dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, quasi tutti i trenta lavoratori dell’impresa metalmeccanica. Il “quasi” è dovuto al fatto che quattro dipendenti si trovano ad Abu Dhabi, da dove i sindacalisti hanno chiesto di richiamarli subito. Ogni attività aziendale e possibilità di lavorare sono infatti “congelate” dall’iter di liquidazione, visto che non è stato accompagnato dalla previsione dell’esercizio provvisorio.

Proprio qui sta la principale contraddizione della vicenda e la rivendicazione immediata: con interventi in corso e commesse che non mancano, appare paradossale non consentire la continuità d’impresa. Una continuità necessaria, tra l’altro, per pagare gli stipendi dovuti (gli arretrati sono al momento pari a due mensilità). Su questo punto, che è stato al centro di un confronto avuto di pomeriggio col curatore fallimentare, hanno insistito ieri tutti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria presenti sul posto: Giacomo Gasperoni (Fim), Simone Pagliarani (Fiom) e Fabrizio Ronconi (Uilm). Insieme a loro, anche Maria Giorgini, Francesco Marinelli e Paolo Manzelli, segretari rispettivamente della Cgil Forlì-Cesena, della Cisl Romagna e della Uil Cesena, oltre all’assessore comunale allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari. Quest’ultimo ha chiesto «serietà, trasparenza e rispetto per i lavoratori». Un messaggio diretto ai vertici aziendali, senza nascondere che al tavolo istituzionale attivato in Comune diversi mesi fa per cercare di affrontare al meglio la crisi il confronto non è stato sempre semplice, culminato nella mancata partecipazione a una riunione convocata il 9 settembre in municipio. L’assessore ha inoltre concordato con i sindacalisti sul fatto che l’impresa ha tutte le carte in regola per avere un futuro, viste le grandi competenze specialistiche maturate dai suoi dipendenti, che si occupano di controlli e altri trattamenti all’avanguardia su grandi impianti di colossi. Il tutto usando strumenti all’avanguardia, inclusi droni per esplorare le parti interne di grandi tubature e cisterne, dopo avere affinato in oltre trent’anni di impegno tecniche inizialmente introdotte dall’Inghilterra.

In mezzo a un futuro alquanto nebuloso, una realtà spagnola, la “Inspeqtia Industrial Services Srl”, si sarebbe detta pronta a rilevare la “Flash Control” e i lavoratori, partendo dal fatto che ha acquisito di recente un ramo d’azienda. Ma i rappresentanti sindacali vogliono vederci chiaro, temendo che sia solo un “cavallo di Troia” dentro cui si potrebbero nascondere gli attuali gestori. E comunque al momento i contatti sono stati limitati a un dialogo reso complicato dalle differenze linguistiche con Pedro Miguel Loizaga Cayero.

Voci di debiti per 13 milioni

È stata emessa il 17 settembre dal Tribunale ordinario di Roma la sentenza con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della “Flash Control Srl”. Come giudice delegata è stata nominata Carmen Bifano e come curatore Filippo De Luca, fissando al 20 aprile 2027 l’udienza per l’esame dello stato passivo. Dalle prime informazioni raccolte, e da confermare, i debiti accumulati dall’impresa ammonterebbero a circa 13 milioni di euro. Un aspetto sconcertante di questa brutta storia, che i sindacalisti non hanno mancato di evidenziare, è che si è arrivati all’atto estremo della liquidazione giudiziale senza avere fatto neppure un’ora di cassa integrazione. E senza tenere in minima considerazione la dedizione e il senso d’appartenenza all’azienda che i lavoratori hanno sempre dimostrato in ripetuti momenti difficili: basti dire che nel 2015 alcuni erano arrivati ad accumulare 10 mensilità di retribuzione non pagata.

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