Cesena, crescita dei ricavi e impatto ambientale: Technogym nella classifica mondiale di “Time”

Technogym è entrata nella classifica “World’s Best Companies: Sustainable Growth 2027” del settimanale americano ‘Time’. L’elenco comprende cinquecento aziende nel mondo.

Il punteggio si basa su tre parametri con lo stesso peso: crescita dei ricavi, anche rispetto alla media del settore, stabilità finanziaria e impatto ambientale. Per quest’ultimo contano la riduzione delle emissioni di gas serra, l’efficienza nei consumi idrici, la gestione dei rifiuti e l’uso di energia rinnovabile. Possono essere valutate solo le imprese che rendono pubblici i propri dati ambientali. “La filosofia del Wellness - osserva il fondatore e presidente dell’azienda romagnola, Nerio Alessandri - ispira da sempre Technogym, unendo la crescita economica a un impegno sociale concreto per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta: la salute delle persone non può prescindere da un pianeta sano. Questo prestigioso riconoscimento di ‘Time’ - argomenta - premia la nostra visione di crescita sostenibile, che portiamo avanti attraverso l’innovazione responsabile dei nostri prodotti, la centralità del Technogym Village, come progetto unico per i nostri dipendenti e clienti, e il valore sociale generato sul territorio con la Wellness Valley”, conclude Alessandri.