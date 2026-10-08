Cesena. Cresce il disagio tra gli adolescenti, Allegretti: “Serve una cura sempre più di prossimità”

Ritiro sociale, autolesionismo, abuso di sostanze e alcol. Ma anche disturbi dell’alimentazione. Fino alle fragilità familiari e ambientali. È solo un approssimativo elenco delle criticità psico-sociali con le quali è chiamata a confrontarsi la variegata e preparata équipe di sanitari del Dipartimento di Salute Mentale del Distretto Sanitario di Forlì-Cesena. Un insieme di casi, ciascuno con le proprie peculiarità, che hanno come comune denominatore l’età dei pazienti. La netta prevalenza di soggetti affetti da patologie afferenti la sfera della psiche riguarda ragazzi in età adolescenziale. Con una preponderanza del sesso femminile. A riportarlo, a margine del seminario pubblico “Fare luce sulle adolescenze fragili”, svoltosi ieri mattina palazzo del Ridotto a Cesena in occasione della “Settimana della salute mentale”, è stata la direttrice del Dipartimento Mariella Allegretti; già direttrice dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile.