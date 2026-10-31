Cesena, cresce chi non riesce a pagare le bollette, rinnovato il patto Comune-Hera

CESENA. Rinnovato il protocollo tra Hera e Cesena-Valle del Savio per la tutela delle famiglie fragili. Dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2026 sono stati attivati 414 piani di rateizzazione agevolati per le famiglie seguite dai servizi sociali dei Comuni, per un valore complessivo superiore a 441.000 euro. «Quando il costo della vita aumenta e le risorse familiari diventano sempre più insufficienti, anche il pagamento delle utenze può trasformarsi in un problema serio, con il rischio di compromettere bisogni essenziali. Per questo è fondamentale che le istituzioni non lascino sole le persone in difficoltà e costruiscano alleanze per restituire aiuti concreti», spiega l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. «La collaborazione con Hera va proprio in questa direzione: permette di intervenire prima che il disagio diventi emergenza, offrendo alle famiglie la possibilità di rateizzare i debiti e soprattutto evitando l’interruzione di servizi fondamentali. È un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa produrre risultati tangibili per la comunità», aggiunge. «I risultati raggiunti insieme all’Unione dei Comuni Valle del Savio e Cesena confermano il valore di questo percorso condiviso: solo nel 2025 sono stati 227 i clienti che hanno beneficiato concretamente degli aiuti previsti dal Protocollo e sono state evitate 168 sospensioni delle forniture», sottolinea Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm. L’obiettivo principale del protocollo, rinnovato anche quest’anno, è infatti quello di andare incontro alle famiglie più fragili attraverso piani di rateizzazione agevolati e di prevenire le sospensioni dei servizi per morosità.

I clienti inseriti negli elenchi di tutela del protocollo nel 2012 erano complessivamente 22 e da allora sono in costante crescita: nel primo semestre 2026 erano 663, di cui 630 del solo Comune di Cesena, contro i 658 del 2025. I clienti Hera che nel 2025 hanno beneficiato concretamente di almeno un aiuto sono stati 227, residenti prevalentemente a Cesena. Le chiusure evitate sono state 168 (67 relative al gas, 58 all’energia elettrica, 39 al servizio idrico e 4 al teleriscaldamento), mentre 61 sono stati i piani di rateizzazione agevolati concessi, per un valore di 41.000 euro. La tendenza è in aumento anche nel 2026: nel solo primo semestre, i clienti che hanno usufruito di almeno un aiuto sono stati 156, le sospensioni delle forniture evitate 108 e 42 i piani di rateizzazione agevolati concessi, per un importo complessivo di quasi 25.000 euro. Tutte le iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, tra cui i bonus energia, gas e acqua, sono inoltre riepilogate nella guida SOStegno Hera, disponibile sul sito internet del Gruppo e periodicamente aggiornata.