Cesena, Crédit Agricole Italia: nei primi tre mesi del 2026 un risultato netto aggregato di 525 milioni

Sono stati comunicati i risultati del primo trimestre 2026 del Gruppo Crédit Agricole in Italia. Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia al 31 marzo 2026 è pari a 525 milioni di euro.

“Il Gruppo Crédit Agricole - si legge in una nota - tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 12,1 milioni di soci, è presente in 46 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 6 milioni di clienti, attraverso circa 1.600 punti vendita e circa 16.100 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a circa 103 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance, PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria)”.

Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto nel primo trimestre del 2026 un utile netto di pertinenza 2,1 miliardi di euro, con ricavi pari a 10 miliardi di euro.