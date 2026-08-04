Cesena, crea scompiglio al Pronto Soccorso e prende a pugni un infermiere: arrestato 38enne

È arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena a bordo di un’ambulanza del 118 ma, invece di farsi curare, si è scagliato con violenza contro chi cercava di prestargli soccorso. Un’alba di follia e paura quella vissuta ieri nella struttura sanitaria cesenate, finita con l’ennesima aggressione ai danni del personale in corsia e l’arresto del responsabile. In manette, con l’accusa di lesioni personali a personale sanitario, è finito un 38enne di origine marocchina, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.