Cesena, crea scompiglio al Pronto Soccorso e prende a pugni un infermiere: arrestato 38enne

È arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena a bordo di un’ambulanza del 118 ma, invece di farsi curare, si è scagliato con violenza contro chi cercava di prestargli soccorso. Un’alba di follia e paura quella vissuta ieri nella struttura sanitaria cesenate, finita con l’ennesima aggressione ai danni del personale in corsia e l’arresto del responsabile. In manette, con l’accusa di lesioni personali a personale sanitario, è finito un 38enne di origine marocchina, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.

L’aggressione in corsia

I fatti si sono consumati attorno alle 6.30 del mattino di ieri, lunedì 3 agosto. L’uomo era stato soccorso poco prima a Cesenatico e trasportato d’urgenza al presidio cesenate. Una volta varcata la soglia del Pronto soccorso, in evidente stato di alterazione psicofisica, il 38enne ha perso completamente il controllo: prima le urla, poi la furia cieca contro un infermiere di turno, scagliandosi a più riprese a spintoni e pugni contro l’operatore. Soltanto l’intervento dei colleghi ha evitato il peggio, anche se per il sanitario si è reso necessario il ricorso immediato alle medicazioni: se la caverà con qualche giorno di prognosi.

L’arrivo dei Carabinieri

Nel trambusto generale è scattata subito la chiamata al 112. I militari della Compagnia di Cesena si sono precipitati in ospedale nel giro di pochissimi minuti, riuscendo a bloccare e immobilizzare l’aggressore prima che la situazione potesse degenerare e mettere a rischio l’incolumità degli altri pazienti in attesa e del personale di servizio.

La decisione del giudice