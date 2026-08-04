Cesena, crea scompiglio al Pronto Soccorso e prende a pugni un infermiere: arrestato 38enne

Cesena
  • 04 agosto 2026
Cesena, crea scompiglio al Pronto Soccorso e prende a pugni un infermiere: arrestato 38enne

È arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena a bordo di un’ambulanza del 118 ma, invece di farsi curare, si è scagliato con violenza contro chi cercava di prestargli soccorso. Un’alba di follia e paura quella vissuta ieri nella struttura sanitaria cesenate, finita con l’ennesima aggressione ai danni del personale in corsia e l’arresto del responsabile. In manette, con l’accusa di lesioni personali a personale sanitario, è finito un 38enne di origine marocchina, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.

L’aggressione in corsia

I fatti si sono consumati attorno alle 6.30 del mattino di ieri, lunedì 3 agosto. L’uomo era stato soccorso poco prima a Cesenatico e trasportato d’urgenza al presidio cesenate. Una volta varcata la soglia del Pronto soccorso, in evidente stato di alterazione psicofisica, il 38enne ha perso completamente il controllo: prima le urla, poi la furia cieca contro un infermiere di turno, scagliandosi a più riprese a spintoni e pugni contro l’operatore. Soltanto l’intervento dei colleghi ha evitato il peggio, anche se per il sanitario si è reso necessario il ricorso immediato alle medicazioni: se la caverà con qualche giorno di prognosi.

L’arrivo dei Carabinieri

Nel trambusto generale è scattata subito la chiamata al 112. I militari della Compagnia di Cesena si sono precipitati in ospedale nel giro di pochissimi minuti, riuscendo a bloccare e immobilizzare l’aggressore prima che la situazione potesse degenerare e mettere a rischio l’incolumità degli altri pazienti in attesa e del personale di servizio.

La decisione del giudice

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, il 38enne è stato scortato nelle camere di sicurezza della Compagnia cittadina. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato il provvedimento restrittivo e applicato nei confronti del 38enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, in attesa della celebrazione del processo. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine si inserisce all’interno del piano di vigilanza e dei controlli straordinari attivati a tutela del “Bufalini”. Il presidio ospedaliero cesenate resta infatti sotto stretta osservazione con pattugliamenti mirati per prevenire gli episodi di violenza ai danni di medici e infermieri in prima linea.

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