Cesena, “cosa ci fai dentro la nostra auto”? Marito e moglie scoprono il ladro e lo fanno arrestare

Il proprietario lo coglie sul fatto mentre ruba dalla sua auto parcheggiata dopo averla forzata: arrestato a Cesena dalla Polizia di Stato un cittadino bulgaro per furto aggravato. Marito e moglie stavano raggiungendo la loro vettura parcheggiata in centro, quando in lontananza scorgevano lo sportello posteriore dell’auto inspiegabilmente aperto e una sagoma intenta a rovistare all’interno.

La coppia senza indugi ha provato a spaventare il malintenzionato urlando e chiedendo aiuto, rimanendo ad una distanza di sicurezza che non li esponesse a pericolo. Istintivamente il ladro si dava alla fuga portando via con sé una borsa verosimilmente riempita con della merce rubata.

I due coniugi a quel punto si sono avvicinati all’auto parcheggiata e verificavano che lo sportello anteriore era stato forzato e che erano stati prelevati due tablet e svariati effetti personali.

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo nel giro di qualche minuto di un equipaggio delle Volanti della Polizia di Stato. Gli agenti, ricevuta una descrizione dettagliata, si sono messi alla ricerca del ladro con l’aiuto della vittima che era in grado di localizzare tramite GPS la posizione dei due tablet rubati. In breve tempo all’altezza di corso Comandini gli operatori notavano la persona descritta con ancora con sé la borsa con cui era stato visto allontanarsi.

I poliziotti fermavano l’individuo e la sottoponevano a perquisizione personale: veniva rinvenuta tutta la merce descritta dalla vittima, compresi i due tablet rubati. Il ladro, un bulgaro classe 1995, considerato che veniva trovato con ancora indosso i beni proventi dell’attività illecita realizzata poco prima e valutata la sua pericolosità sociale in quanto gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, veniva dichiarato in arresto per furto aggravato.