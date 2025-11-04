Cesena, cortili nel mirino dei ladri di auto e garage invasi per andarci a drogarsi

Fioccano le segnalazioni di furti, quasi sempre messi a segno di notte, nei cortili di abitazioni. E non solo in periferia. A essere prese di mira particolarmente spesso da diverse settimane sono soprattutto oggetti lasciati a bordo delle vetture in sosta, aperte da saccheggiatori che non hanno troppe difficoltà a entrare nelle aree private dove sono posteggiati i veicoli. Gli impianti di videosorveglianza, nelle ultime settimane, hanno immortalato più di una volta le immagini di alcuni di questi ladri mentre scavalcavano agevolmente muretti perimetrali bassi o aprivano cancelli d’ingresso con estrema facilità. Poi, una volta dentro, facevano man bassa non solo degli oggetti negli abitacoli delle auto parcheggiate, ma in almeno un caso il danno è stato ben più pesante dei piccoli bottini di questi furtarelli: è stato segnalato che sono state portate via due auto in un colpo solo. Qualche volta a essere preso di mira, una volta fatta la violazione di domicilio, è stato invece materiale di vario genere che si trovava nei garage o nelle cantine.

C’è stato poi un episodio particolarmente sorprendente. In un condominio alle porte del centro storico qualcuno ha aperto un garage nottetempo, ha spostato un materasso in un altro e sono state trovate tracce sul posto di consumo di droghe.