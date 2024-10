Cesena, corteo funebre alle nozze gay: annullate le condanne a 10 esponenti di Forza Nuova

Corteo funebre inscenato per le vie del centro, in segno di protesta contro un’unione civile tra due gay celebrata in Comune a Cesena 7 anni fa: è tutto da rifare il processo, che si era concluso con la condanna di 10 ex appartenenti a Forza Nuova, tra cui l’ex segretario regionale Mirco Ottaviani, oggi dirigente del Movimento Nazionale-La Rete dei Patrioti.

In primo grado gli imputati erano stati assolti dall’accusa di aver violato la legge Mancino, ma erano stati condannati dal tribunale di Forlì, in composizione collegiale, a una multa di 2mila euro per il reato di diffamazione aggravata. Erano stati inoltre chiamati a risarcire con 1.000 euro le due parti civili che si erano costituite: Arcigay Rimini e Rete Lenford Avvocatura per i diritti Lgbt.

I vizi procedurali

I difensori di quei manifestanti dell’estrema destra, gli avvocati Mario Giancaspro e Tommaso Golini, avevano però impugnato davanti alla Corte d’Appello la sentenza, sostenendo che presentava numerosi vizi. In particolare, sostenevano che il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe stato contestato dal pubblico ministero alla chiusura del dibattimento in assenza degli appellanti, violando il diritto alla concessione di un termine a difesa. Inoltre - obiettavano gli stessi avvocati - la competenza in materia di diffamazione aggravata non sarebbe spettata al tribunale in composizione collegiale, bensì al monocratico, determinando quindi una nullità assoluta nell’iter procedurale. L’altro ieri, nel corso dell’udienza, i giudici del collegio d’appello di Bologna hanno accolto il ricorso dei difensori, annullando la sentenza emessa dal tribunale di Forlì e rinviando gli atti al giudice di primo grado.

Gli imputati

Oltre al verucchiese 32enne Ottaviani, erano finiti nei guai per quei fatti del 5 febbraio 2017 Roberto Lo Giudice, sammarinese di 44 anni, Elvis Corazza, forlivese di 37 anni, Simone Scarciello, 28 anni residente a Montescudo-Montecolombo, Desideria Raggi, 40enne faentina e responsabile ravennate di Forza Nuova, Andrea Pio Loco Detto Zanet, 48 anni di Rimini, il concittadino Andrea Fabbri, di 36 anni, Franco Galatei, 64 anni meldolese, Andrea Barlocco, 31enne di Santarcangelo e la moglie e sua coetanea Sabrina Saccomanni.