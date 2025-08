Cesena, corso per formare manager capaci di gestire la “Sport City”

Fornire basi teoriche e strumenti pratici per «affiancare le associazioni nelle sfide imposte da un settore in profondo e costante cambiamento». Continua seguendo questo indirizzo tracciato dal direttore scientifico del progetto e docente di diritto dell’Economia all’Università di Bologna, Alceste Santuari, il processo di consolidamento di “Cesena Sport City”. Una strategia portata avanti dall’amministrazione comunale nell’ambito del bando nazionale “Italian City Branding”, per la promozione dello sport cesenate.

Dopo una prima fase dedicata alla riqualificazione degli impianti, che ha richiesto «l’investimento di 20 milioni di euro dal 2020 a oggi», ha riportato l’assessore allo sport, Christian Castorri, Comune, Alma Mater, Unione Valle Savio e Provincia di Forlì-Cesena hanno approvato un accordo di collaborazione per realizzare percorsi di sviluppo delle competenze manageriali e gestionali degli impianti e delle realtà sportive locali.

Motivazioni e obiettivi

Il punto di partenza - ha spiegato Castorri - è interpretare correttamente la nuova formulazione giuridica dell’articolo 33 della Costituzione, che, con legge costituzionale del 26 settembre 2023, ha portato al riconoscimento del «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme», ribaltando la concezione dello sport. E poi c’è la «necessità di pianificare una moderna modalità di gestione dei nuovi impianti della città». Da qui è maturata l’idea di costruire un percorso condiviso fra istituzioni e associazioni sportive private.

L’accordo siglato ha l’obiettivo di tessere relazioni condivise e promuovere competenze dirigenziali e di coordinamento, attraverso la pianificazione di corsi formativi integrati rivolti a società o associazioni sportive, gestori di impianti sportivi pubblici e privati della provincia, associazioni di promozione sportiva e sociale, amministratori locali e funzionari comunali e provinciali.

«È un ulteriore segnale di aiuto, sostegno e aggiornamento a un settore che si è trasformato in una risorsa e un servizio essenziale per la comunità», ha detto il presidente della Provincia, Enzo Lattuca.

Il percorso formativo

Gli enti sottoscrittori e i partner tecnici, quali “Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie”, “Scuola dello Sport di Sport e Salute Spa”, Coni e Cip regionale, attraverso questo corso suddiviso in moduli di 30 ore di frequenza in aula e 9 ore di laboratorio, mirano ad approfondire le conoscenze su varie aree di interesse. Si va dalla gestione delle strutture alle tecniche di governance, fino agli aspetti relazionali.

Molteplici gli scopi di questa attività formativa: fornire agli operatori competenze specialistiche e manageriali per valorizzare le strutture e la sostenibilità sociale, economica e finanziaria dei progetti di gestione; stringere partnership che contribuiscano alla programmazione di azioni congiunte per implementare i servizi di “Cesena Sport City”; instaurare e consolidare la sinergia tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione.