Cesena, corsi gratuiti per defibrillatori e primo soccorso: si parte il 12 maggio

Dopo una pausa nel mese di aprile, ripartono da Cesena i corsi informativi gratuiti del progetto ‘Facile DAE - Poche mosse e una scossa’. Nel corso di questo anno e mezzo di progetto, sono stati 1.030 le cittadine e i cittadini che nei territori del Rubicone, del Cesenate e del Riminese hanno partecipato a questi appuntamenti formativi.

Nel mese di maggio sono previsti tre corsi serali dalle ore 20:30 alle 23:00. Ciascuno avrà una durata di due ore e sarà caratterizzato da teoria e prove pratiche con manichini e defibrillatori didattici.

La prima data è stata fissata per lunedì 12 maggio a Villachiaviche nei locali della chiesa parrocchiale in via don Primo Mazzolari 50; la seconda martedì 20 nel teatro della chiesa Parrocchiale Santa Maria Immacolata di via Cardinal Massaia, 60, zona Case Finali. Il terzo, è in fase di organizzazione a Mercato Saraceno.

In questo modo, si continua a promuovere la cultura e l’utilizzo dei defibrillatori. Grazie alla disponibilità dei docenti, all’assistenza nelle prove pratiche dei volontari del partner operativo Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone, e all’impegno dei volontari dell’Associazione Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’, promotrice e referente del progetto in collaborazione con Volontà Romagna e approvato dall’AUSL Romagna, è emerso che alcuni partecipanti ai corsi finora svolti hanno risposto con prontezza agli allarmi ricevuti dopo aver scaricato l’APP gratuita DAE RespondER. Gestita dalle centrali operative del 118 dell’Emilia Romagna, questa app si sta rivelando uno strumento indispensabile per creare una rete sempre più capillare, che consente interventi tempestivi in caso di emergenza.

Per partecipare ai prossimi incontri è possibile inviare un WhatsApp o contattare il numero 335 591 32 85 oppure mail a gigi.contardi@libero.it.