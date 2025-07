Cesena, corse clandestine in scooter. Nello scontro con un’auto, un 16enne in fin di vita, grave l’amico 15enne

Corse clandestine nell’area artigianale di Ponte Ospedaletto. Un 15enne è ricoverato in gravi condizioni per le ferite patite nello stesso incidente per il quale un suo amico, 16enne, sta lottando tra la vita e la morte nella Rianimazione del Bufalini dopo lo scontro con un’auto avvenuto due sere fa una volta calato il buio. Dai primi accertamenti i due adolescenti coinvolti nell’impatto pare che al momento dell’incidente stessero impennando coi rispettivi scooter. Quando inattesa, quasi all’angolo tra la via Bachelet e la via Guido Rossa, si è materializzata una Bmw X1, guidata da un neo patentato poco più che maggiorenne.