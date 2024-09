Cesena, corsa in pigiama per aiutare Pediatria

CESENA. A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane come quelli del prossimo venerdì in occasione della “Pigiama Run”. La storica corsa camminata in pigiama di LILT è a sostegno dei bambini malati di tumore e, giunta alla sua sesta edizione, si tiene sempre nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Quest’anno, per la prima volta, anche Cesena si aggiunge alle città partecipanti. «Siamo onorati – commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Christian Castorri – di entrare a far parte della rete di città che ospitano questa significativa iniziativa dal grande valore sociale. È un dovere di ciascuna Amministrazione comunale creare le condizioni e mettersi a disposizione finché iniziative come questa possano essere realizzate nella propria città. Nello specifico, la ‘Pigiama Run’ si inserisce pienamente nel percorso di politiche sportive avviato da qualche anno con diversi obiettivi, primi fra tutti lo sviluppo della pratica sportiva e la promozione di sani valori. Ringrazio per questo Lilt ma anche Avis e la forte rete di associazioni con cui collaboriamo quotidianamente per la realizzazione di iniziative e progetti comunitari».

Il ritrovo è fissato per le ore 18.30 in piazzale Tordi, all’interno della pista di Atletica Endas, da cui si partirà alle ore 19.00 in contemporanea con le altre città italiane, rigorosamente in pigiama. Al fianco della LILT Forlì-Cesena, Avis Cesena che condivide e sostiene la finalità dell’iniziativa. Un progetto di rete che vede due associazioni del territorio collaborare per un fine importante: la salute dei piccoli. La Pigiama Run a livello nazionale si fregia del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Sport e Salute. Anche a livello locale ha ottenuto il supporto del Comune di Cesena, dell’Ausl Romagna e IRCCS IRST ‘Dino Amadori’ di Meldola.

Tra i tanti sostenitori dell’iniziativa, si annoverano anche Apofruit, Living Sport, Coop Alleanza 3.0 e l’associazione “Crescere a piccoli passi”. La “Pigiama Run” di Cesena ha un obiettivo importante: raccogliere fondi per l’acquisto di una sonda ecografica destinata al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena, utile per agevolare la diagnosi di tumore nei bambini. Per partecipare alla Pigiama Run è richiesta una donazione minima nel portale www.pigiamarun.it di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto i 7 anni. Tutti gli iscritti riceveranno una pettorina e un pacco gara con omaggi degli sponsor (fino a esaurimento scorte).

Per informazioni contattare il numero 380-2644741 oppure scrivere a info@lilt.fc.it, (www.pigiamarun.it).

Alla conferenza stampa di oggi hanno preso parte il Vicesindaco e Assessore allo Sport Christian Castorri, Sandra Montalti, presidente LILT Forlì-Cesena, Gualtiero Giunchi, presidente Avis Cesena, Ivan Severi, consigliere Avis Cesena e podista, Fabio Falcini, Direttore del dipartimento di Oncologia dell’Ausl Romagna, e Marcello Stella, Direttore dell’U.O. di Pediatria dell’ospedale “Bufalini” di Cesena.