Cesena, coop Polo Autotrasporti: ricavi in crescita oltre quota 37 milioni

Il 2024 è stato un anno di crescita per la cooperativa Polo Autotrasporti di Pievesestina di Cesena, che ha chiuso il bilancio con ricavi in crescita oltre quota 37 milioni di euro (+9,62%). L’utile netto è stato di quasi 180mila euro, con un Ebitda di oltre 525mila euro. I dati sono stati presentati all’assemblea dei soci, che ha quindi eletto il nuovo consiglio di amministrazione, procedendo al rinnovo delle cariche sociali.

Confermati otto degli undici consiglieri uscenti, il presidente Ginaldo Cantoni è stato rieletto, così come il vice Maurizio Dall’Ara. Il direttore Maurizio Angeli ha sintetizzato le linee strategiche della Cooperativa, che nei primi tre mesi del 2025 ha registrato un +18% dei ricavi.

La cooperativa Polo Autotrasporti svolge la propria attività nel settore dell’autotrasporto merci per conto di terzi, oltre a svolgere l’attività di Gestione dei cantieri, gestione di Depositi e servizi logistici di merci in outsourcing. Entrando nel dettaglio dei singoli settori, il trasporto industriale risulta quello in cui la capacità della forza lavoro dei soci è in grado di fare la differenza. Il comparto è in crescita ed è interessato da progetti strategici di digitalizzazione e sostenibilità (ESG).

Nei depositi e nella logistica si attende l’avvio formale sul territorio della Zona Logistica Semplificata, che avrà significative ricadute sul territorio.

Il settore movimento terra e lavori, ha visto l’acquisizione in portafoglio e l’avvio di nuovi cantieri legati, in particolar modo, ai ripristini ambientali. Nel settore ambiente è stato implementato il nuovo sistema informatico per la gestione del “Rentri”, lo strumento digitale su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infine, la partecipata “Valore Ambiente” è al lavoro per realizzare un nuovo ed importante impianto per recupero di materiali inerti a Montaletto di Cervia. Si tratta di un intervento importante per la Cooperativa, che punta al consolidamento dell’economia circolare per tutto il territorio romagnolo.

«I risultati di Polo Autotrasporti – dichiarano il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e la coordinatrice dell’area di Forlì-Cesena, Simona Benedetti – sono motivo d’orgoglio per tutto il sistema cooperativo romagnolo, ma al di là degli ottimi fondamentali economici c’è un dato tra quelli presentati e che più di altri mostra la capacità mutualistica della cooperativa: nell’esercizio 2024, l’incidenza dell’attività dei soci di Polo Autotrasporti è stata nella misura dell’83,67%, a conferma del rapporto strettissimo che esiste tra la base, il gruppo dirigente e tutta la struttura».