Cesena, convegno per affrontare il tema del sovraindebitamento,

L’associazione “Un cuore per tutti” organizza a Cesena il convegno pubblico “Oltre il baratro-Dignità, speranza e riscatto” per affrontare il tema del sovraindebitamento, una piaga che colpisce sempre più famiglie e piccoli imprenditori, aggravata da rincari, mutui e spese impreviste. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà sabato 6 giugno alle 9 nella Sala Sozzi in piazza Almerici, 7. «Aiutare le persone che si trovano in difficoltà è la nostra missione prioritaria – spiegano i referenti dell’associazione “Un cuore per tutti” –. Con questo convegno vogliamo squarciare il velo di vergogna che spesso attanaglia chi ha perso il controllo delle proprie finanze. Nessuno deve essere lasciato solo». All’incontro interverranno Alfonso Ferrara, presidente Aps “Un cuore per tutti”; il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo; Carmelina Labruzzo, assessora ai servizi per le persone e per le famiglie; Gianluca Farfaneti, responsabile Struttura semplice dipartimentale; psicologia clinica e psicopatologia Forlì-Cesena.

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