Cesena, convegno in memoria del notaio Paolo Giunchi venerdì alla Fiera

In viaggio dall’Est all’Ovest: si terrà venerdì 21 giugno, dalle ore 15 alle 19 presso il Centro congressi della Fiera di Cesena, in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, il convegno in memoria dello stimato notaio cesenate Paolo Giunchi, scomparso a 84 anni nel 2022. A introdurre i lavori sarà Cristina Scozzoli, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì-Cesena e Rimini.

La prima delle relazioni, a cura del professor Thomas Tassani dell’Università di Bologna, riguarderà la nuova disciplina dei trust e l’opzione per la tassazione anticipata. A seguire, il notaio Ugo Friedmann tratterà dell’impatto delle modifiche legislative in tema di agevolazione per i passaggi generazionali di aziende e quote societarie, seguito dall’intervento del notaio Adriano Pischetola, che verterà sulla divisione nel decreto di riforma e nella giurisprudenza. A esaminare le modifiche all’imposta di registro in tema di azienda sarà invece la docente dell’Università di Bologna Cecilia Benzi, mentre l’intervento conclusivo, riguardante le plusvalenze da superbonus e redditi da costituzione di diritti reali minori, sarà tenuto dal notaio Francesco Raponi.