Cesena, contromano sulla Secante semina il panico: anziana messa in salvo dai Carabinieri

Attimi di paura e incredulità ieri sulla secante di Cesena, dove una donna ultrasettantenne ha imboccato la superstrada contromano, seminando il panico tra gli automobilisti. La vicenda, che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze, si è conclusa con l’intervento tempestivo dei Carabinieri dopo le numerose segnalazioni arrivate al 112 da parte di diversi cittadini. La donna, al volante di una city car, ha imboccato la carreggiata in direzione Forlì-Rimini contromano, probabilmente senza essersi resa conto di avere preso la strada in senso sbagliato. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato l’auto e bloccato la conducente. Per la donna sono scattate la sanzione amministrativa e il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo.