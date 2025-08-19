Cesena, controlli serrati dei carabinieri in zona stazione. Diverse denunce

CESENA. Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nello scorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, conclusisi ieri, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli sono stati effettuati prevalentemente in orario serale e notturno, nelle zone più frequentate del centro cittadino e nei pressi della Stazione Ferroviaria (nei giorni scorsi al centro di risse), nonché lungo le principali arterie stradali.

Alla fine sono state effettuate delle denunce alla Procura della Repubblica di Forlì. Un automobilista, per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, a seguito di sinistro stradale da lui provocato, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo, Un altro automobilista per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulle sostanze stupefacenti” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento clinico tossicologico. Nella circostanza è stato denunciato anche per “resistenza a pubblico ufficiale”, per avere inveito nei confronti dei carabinieri che stavano operando, cercando di interrompere il controllo in atto, Due giovani per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” poiché sorpresi, in un caso in possesso di alcuni grammi di hashish e una decina di grammi di cocaina già suddivise in dosi pronte allo spaccio oltre alla somma in contanti di oltre 3.000 euro (ritenuta provento di spaccio) mentre, nell’altro caso, in possesso di oltre 40 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Tutte le sostanze sono state sequestrate unitamente al denaro e all’attrezzatura. Un uomo è stato invece denunciato per “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale” poiché, sottoposto a controllo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari operanti.

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena un giovane, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, asseritamente destinata ad un uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.