Cesena, controlli post-neve alle alberature

A seguito della nevicata che ha interessato il territorio di Cesena il giorno dell’Epifania, sin dal 7 gennaio l’amministrazione comunale ha attivato diverse squadre appaltatrici e giardinieri del verde pubblico per interventi urgenti di taglio, rimozione e potatura delle piante danneggiate, crollate o a rischio di caduta, con lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Le operazioni riguardano i giardini delle aree scolastiche (ad esempio scuola elementare Fiorita, Nido Ippodromo, materna Vigne Centro) ma proseguono anche lungo alcune strade urbane, extraurbane e nelle aree verdi cittadine.

Alcune operazioni, rese necessarie dall’eccezionalità degli eventi meteo e dalla presenza di alberature compromesse all’interno delle sedi stradali, richiedono modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. In particolare, da oggi, lunedì 12 gennaio, fino a venerdì 23, dalle ore 7 alle ore 18, saranno interessate le vie vicinale Monticino, Madonna di Settecrociari, Lizzano, Casalecchio di Lizzano, Paderno e Montalti. Di volta in volta nei tratti stradali interessati sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, movieri o a vista, unitamente al divieto di sosta permanente su entrambi i lati con rimozione forzata, limitatamente alla presenza dei cantieri di lavoro. Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Casanova Service S.r.l. Ulteriori interventi di messa in sicurezza interesseranno, fino a mercoledì 21 gennaio, anche via Roversano e la strada comunale Santa Lucia (intera estensione) dove, dalle ore 10 alle ore 18, sarà istituito un senso unico alternato temporaneo, regolato da semaforo, movieri o a vista. I lavori sono affidati alla ditta Placuzzi Luca & C. S.n.c. La segnaletica temporanea di cantiere e di preavviso sarà posizionata a cura delle ditte esecutrici, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle indicazioni degli uffici comunali competenti.