Cesena, controlli e denunce dei carabinieri: dal possesso di machete al furto della borsa ai danni di un’anziana

CESENA. Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nel decorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto delle condotte illecite. I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di: una donna per “evasione” per essersi allontanata, senza autorizzazione, dalla propria abitazione ove sottoposta agli arresti domiciliari; due uomini per “furto in concorso”, poiché sorpresi a rubare la borsa ad una anziana signora; due giovani per “porto abusivo di armi” poiché controllati in strada e trovati, in un caso in possesso di un machete di medie dimensioni e, nell’altro di un coltello anch’esso di medie dimensioni, armi che sono state sottoposte a sequestro; un cittadino straniero, rintracciato nel centro di Cesena, per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale”, poi accompagnato presso il centro di accoglienza richiedenti asilo di Brindisi, a seguito di provvedimento di espulsione disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.