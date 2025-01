Cesena, controlli del week-end: tre denunce dei Carabinieri

I Carabinieri di Cesena nello sorso week-end hanno denunciato o segnalato tre persone a Procura della Repubblica di Forlì e Prefettura di Forlì. L’elenco inizia da una donna per “violazioni connesse con la detenzione di cose sottoposte a sequestro” per la custodia di un veicolo a suo tempo sequestrato, peraltro da sottoporre a confisca amministrativa disposta dall’Autorità di P.S., di cui si era disfatta. Scoperto inoltre un cittadino straniero per “soggiorno illegale nel territorio dello stato”, poiché si aggirava nel centro di Cesena senza alcun titolo per la presenza sul territorio nazionale. Al termine delle operazioni di identificazione è stato avviato presso l’ufficio stranieri per la regolarizzazione della posizione ovvero le procedure di espulsione. Infine, denunciato un giovane automobilista per “detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti” (hashish). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e lo stupefacente sequestrato amministrativamente.