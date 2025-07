Cesena, controlli dei carabinieri: denunciate 5 persone

CESENA. Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Cesena che, nel decorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Piero in Bagno, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno lungo le principali arterie stradali, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone, in particolare:

- un motociclista per “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, poiché, coinvolto in un incidente stradale, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena dove, a seguito di accertamenti antidroga, è risultato positivo ai cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena mentre, il motociclo, affidato a persona di fiducia;

- un automobilista per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici” e “agli accertamenti sulle sostanze stupefacenti” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico ed a quello clinico tossicologico. Nella circostanza è stato denunciato anche per “ricettazione”, poiché trovato in possesso di due tessere carburanti risultate oggetto di furto che sono state restituite all’avente diritto;

- un ulteriore automobilista per “possesso di documenti falsi” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, esibiva una patente di guida straniera ed un permesso internazionale di guida risultati contraffatti. I documenti sono stati ritirati mentre, il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. L’uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita;

- due cittadini stranieri rintracciati nel centro di Cesena, per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione. Nella circostanza, uno dei due è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno proceduto altresì a contravvenzionare un uomo sorpreso alla guida di un ciclomotore per guida senza patente poiché mai conseguita - ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi - e a segnalare, alla Prefettura di Forlì-Cesena, un giovane automobilista, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, asseritamente destinata ad un uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo - anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena.