I militari hanno fermato e sottoposto ad accertamenti due automobilisti risultati positivi all’alcoltest con tassi alcolemici compresi tra 1,23 g/l e 1,53 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. Per entrambi è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il contestuale ritiro della patente di guida in vista della successiva sospensione disposta dalla Prefettura. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Le verifiche hanno portato a diversi riscontri anche sul fronte della legalità e del contrasto allo spaccio. Un uomo, fermato nei pressi di un centro commerciale per un atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e di 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Tre uomini, durante i controlli effettuati dai militari, hanno esibito una carta d’identità elettronica contraffatta. I documenti falsi sono stati sequestrati penalmente e per i tre è scattata la denuncia per falsità materiale commessa da privato.