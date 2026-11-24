Le verifiche hanno portato a diversi riscontri anche sul fronte della legalità e del contrasto allo spaccio. Un uomo, fermato nei pressi di un centro commerciale per un atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e di 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.Tre uomini, durante i controlli effettuati dai militari, hanno esibito una carta d’identità elettronica contraffatta. I documenti falsi sono stati sequestrati penalmente e per i tre è scattata la denuncia per falsità materiale commessa da privato.