Cesena, controlli antidroga al Liceo Classico e al “Comandini”

Controlli antidroga della Polizia di Stato e della Polizia Locale negli istituti superiori di Cesena.

Gli studenti dell’Istituto “Comandini” e del Liceo “Monti”, fin dalle prime ore della mattina hanno assistito alla scena degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena e della Polizia Locale che passavano al setaccio corridoi, aule e palestre con il cane antidroga.

“Le operazioni - comunicano le forze dell’ordine - hanno visto la collaborazione della dirigenza scolastica e del corpo docente, si sono svolte senza alcuna criticità e con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza che le scuole rimangano presidi di legalità dove formare le nuove generazioni. Questo tipo di iniziativa è il frutto del confronto avviato tra le forze dell’ordine e i dirigenti scolastici nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale, svolto nelle scorse settimane e presieduto dalla Polizia di Stato, che ha avuto come focus il potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità negli istituti scolastici”.