Cesena, controlli alle case popolari: “Nessuna occupazione abusiva, 6 sgomberi per utilizzo illecito negli ultimi 3 anni”

Cesena, lotta contro il rischio abusivi e l’illegalità nelle case popolari. La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, a partire da Cesena, è al centro di un’azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e le forze dell’ordine che operano nella Vallata, finalizzata a tutelare la legalità, la sicurezza dei cittadini e il corretto utilizzo del patrimonio pubblico. “Grazie a questo lavoro - si legge in una nota - ad oggi, sul territorio comunale di Cesena non si registrano occupazioni abusive. A confermarlo sono l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini e l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, in risposta a un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi relativa agli strumenti regolamentari o amministrativi connessi alla condotta penale dei beneficiari di servizi abitativi, Erp ed erogazioni sociali”.

“L’Unione, in stretto raccordo con il Settore Patrimonio del Comune di Cesena – commentano gli assessori Ferrini e Labruzzo – collabora con i Comuni proprietari degli immobili, Acer, Asp (attraverso il servizio di mediazione), la Polizia locale e i cittadini, con l’obiettivo di prevenire situazioni di illegalità e microcriminalità. Questa modalità operativa è stata rafforzata in questi anni, puntando nello specifico sulla prevenzione e sull’intervento tempestivo ai primi segnali di comportamenti non conformi alle regole previste per gli assegnatari Erp”.