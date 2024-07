Cesena, controlli al Cubo e in zona stazione: una coppia viola il divieto di frequentare pregiudicati

La Polizia ha effettuato controlli congiunti a Cesena in zona stazione ed ex Cubo. Sono stati effettuati 4 posti di controlli, identificate 72 persone, di cui 30 extra comunitari, e controllati 33 veicoli.

In particolare, nel parcheggio sotterraneo del Piazzale Sanguinetti, luogo noto per essere spesso frequentato da tossicodipendenti, venivano rintracciati, in compagnia di alcuni pregiudicati, un uomo di origine albanese e la moglie italiana,. L’albanese era destinatario di un provvedimento per l’esecuzione della carcerazione e la contestuale sospensione. L’uomo, infatti, in passato si era reso responsabile per il reato di lesioni personali e per queste quindi condannato.

Il personale di Polizia, una volta identificato l’albanese, procedeva alla notifica del provvedimento. Nel corso del controllo emergeva, inoltre, che il cittadino albanese e sua moglie erano stati destinatari nel 2017 di un avviso orale da parte del Questore di Varese, misura con la quale veniva prescritto loro di mantenere una condotta conforme alla legge e, tra l’altro, di non accompagnarsi a pregiudicati. I due venivano pertanto segnalati anche per l’ulteriore violazione della misura dell’avviso orale dal momento che erano stati fermati in compagnia di persone pregiudicate.