Cesena, controlli ad alto impatto in zona stazione: diffide per tre esercizi commerciali, 40 persone identificate

Operazione ad “alto impatto” a Cesena: controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato mercoledì scorso, 18 marzo I controlli hanno visto coinvolti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

I controlli hanno riguardato la zona della stazione ferroviaria, l’ex Cubo e corso Cavour con le relative attività commerciali. Nel corso delle operazioni sono state identificate circa quaranta persone, di cui otto gravate da precedenti di polizia. Sono state elevate tre diffide nei confronti di alcuni locali per diverse violazioni amministrative riscontrate.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, invece, sono stati intercettati due stranieri con della sostanza stupefacente: ai due veniva contestata la sanzione amministrativa e la sostanza era sequestrata.

I controlli sono stati concentrati anche su una struttura ricettiva di recente apertura, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di Pubblica Sicurezza sulla corretta registrazione degli ospiti.