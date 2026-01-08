Cesena, “contro l’attacco militare Usa in Venezuela”: Stop Rearm Europe in piazza il 9 gennaio

La manifestazione promossa da Stop Rearm Europe – Cesena, prevista inizialmente per martedì 6 gennaio e rinviata per neve, si terrà venerdì 9 gennaio, alle ore 18.30, in Piazza del Popolo a Cesena.

“La mobilitazione - si legge in una nota - nasce per condannare l’attacco militare del governo statunitense contro la Repubblica del Venezuela, una palese violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli, che ha il solo scopo, per altro dichiarato, di depredare il popolo venezuelano delle proprie risorse minerarie ed energetiche. La rete Stop Rearm nasce per contrastare le politiche di riarmo, dire no a nuove spese militari e opporsi alla spirale bellicista, costruendo invece le basi per nuovi investimenti sociali, in diritti, sanità, trasporti pubblici, transizione ecologica, cooperazione, pace”.

A Stop Rearm EU – Cesena aderiscono: ANPI Cesena; ARCI Romagna Cesena Rimini; CGIL Forlì Cesena; Emergency Forlì-Cesena; Equamente; Europa Verde Forlì-Cesena; Fondamenta-AVS; GEV Forlì-Cesena; Legambiente Forlì-Cesena; Libera Forlì-Cesena; L.V.I.A. Forlì, Movimento 5 Stelle Cesena; Rifondazione Comunista Cesena; Sinistra Italiana Cesena; UGS Forlì-Cesena.

“Stop Rearm EU – Cesena invita tutte le realtà sociali, politiche e culturali ad aderire ufficialmente alla manifestazione, per costruire una risposta pubblica larga e plurale contro l’imperialismo, per una politica che rimetta al centro giustizia sociale, diritti e pace”.