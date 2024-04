Cesena contro i furbetti dei rifiuti: 735 verbali dal 2019 al 2023

Ad oggi, sul territorio comunale sono attive sei fototrappole, direttamente gestite da Hera, e ulteriori quattro in capo al Comando di polizia Locale “Fiorini” di via Natale Dell’Amore. Si tratta di occhi vigili installati dal Comune e dal gestore rifiuti con lo scopo di individuare e rilevare comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti, ma anche per contrastare il fenomeno degli abbandoni con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

735 verbali dal 2019 al 2023

Dal 2019 al 2023 sono stati 735 i verbali di accertamento di violazioni amministrative che la Polizia Locale ha redatto seguendo tre principali filiere di lavoro: accertamento diretto svolto dagli agenti, anche tramite fototrappole posizionate in vari luoghi del territorio; segnalazioni qualificate degli ispettori ambientali di Hera che ispezionano i rifiuti conferiti in modo scorretto; accertamenti svolti grazie alle fototrappole posizionate da Hera nelle isole ecologiche. Sono invece 115 i verbali redatti da gennaio 2024 ad oggi, in deciso aumento grazie alle fototrappole, che presto saranno implementate con ulteriori dispositivi grazie a un finanziamento PNRR assegnato ad Hera nell’ambito della missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Gli accertamenti di Hera

Inoltre, nel corso del 2023 gli agenti accertatori di Hera hanno svolto 1872 interventi (da cui sono scaturite 104 sanzioni) e ben 470 nel corso dei primi mesi dell’anno corrente. A questo proposito, dal 1° gennaio sul territorio comunale di Cesena è attivo un nuovo agente accertatore, aggiuntivo ai tre già impiegati su 17 Comuni del Cesenate, che effettua controlli sul territorio di Cesena nel corso della settimana, principalmente nelle giornate di esposizione e raccolta del rifiuto indifferenziato. Compito dell’agente è di monitorare i comportamenti degli utenti controllando le errate esposizioni di rifiuto eccedente e la volumetria del bidone assegnato. Inoltre fa tutoraggio, verifica se il rifiuto è conforme alla tipologia di raccolta, effettua controlli all’interno dei sacchi oggetto di scarichi abusivi e di quelli gettati all’interno dei cassonetti stradali per la raccolta di potature, carta, plastica, vetro. Allo stesso inoltre è richiesto di controllare periodicamente le raccolte porta a porta di organico e nelle case sparse con porta a porta integrale, anche le esposizioni di carta, plastica e vetro, verificando se il materiale è differenziato correttamente. In più, verbalizza i comportamenti scorretti segnalando alla Polizia Locale che poi provvede all’accertamento delle sanzioni ai trasgressori individuati. L’agente accertatore esclusivo inoltre, una volta effettuato il controllo sul contenuto dei sacchi oggetto di errati conferimenti o scarichi abusivi e dopo aver provveduto a verbalizzare il risultato dell’intervento, rimuove dall’area il rifiuto oggetto di ispezione caricandolo autonomamente nell’automezzo in sua dotazione lasciando pulito lo stato dei luoghi.

Bollini gialli

Gli errati conferimenti vengono anche segnalati dagli operatori addetti alla raccolta tramite i bollini gialli che vengono applicati ai sacchi (che non vengono raccolti ma lasciati in strada) oppure nei bidoni esposti. L’utente vedendo la segnalazione con bollino giallo è tenuto a ritirare nei propri ambienti il rifiuto segnalato e non raccolto, provvedendo possibilmente ad una separazione corretta dei rifiuti differenziabili, per poi smaltirli correttamente nelle successive giornate dedicate. In casi particolari l’utente può chiamare il numero verde di HERA chiedendo la consulenza di un addetto che gli indicherà come procedere.