Cesena, continuo passaggio di camion e trattori in via San Crispino: “Troppe buche e guasti alla rete idrica”

Una strada vicinale privata, ma ad uso pubblico, trasformata negli anni in una scorciatoia per auto, trattori e camion. A protestare sono i residenti di via San Crispino, un tratto di circa 700 metri che collega via Dismano a via San Cristoforo, preoccupati per le condizioni della carreggiata e per i continui guasti alla rete idrica sottostante. A farsi portavoce delle cinque abitazioni che si affacciano sulla strada è Denis Canducci, che racconta una situazione che, secondo i residenti, va avanti ormai da anni nonostante chiamate, mail e segnalazioni indirizzate al Comune e al Quartiere.

Il via vai di camion e trattori

«La strada è privata, anche se ad uso pubblico, e circa cinque anni fa l’abbiamo asfaltata sostenendo direttamente parte della spesa, con il contributo anche del Comune e la partecipazione di Enel – spiega Canducci –. Oggi, però, ci ritroviamo con una strada piena di buche e attraversata continuamente anche da mezzi pesanti».

Rotture continue

Il problema, raccontano i residenti, è legato soprattutto al traffico di attraversamento. La strada permette di tagliare da via Dismano a via San Cristoforo, evitando percorsi più lunghi. Nonostante la presenza del limite di velocità e del divieto di transito per i camion e mezzi pesanti, da quando è stata asfaltata, secondo chi abita nella zona i mezzi pesanti continuerebbero a passare con frequenza. Ad aggravare la situazione sono i continui guasti all’impianto idrico: molto datato e, secondo i residenti, il continuo passaggio dei mezzi contribuirebbe a mettere sotto pressione le tubature. «Nel giro di due mesi abbiamo avuto quattro rotture – racconta Canducci – e con i costanti lavori, l’acqua viene spesso chiusa. L’ultima rottura si è verificata soltanto pochi giorni fa».

Le richieste dei residenti