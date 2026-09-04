Cesena, continuo passaggio di camion e trattori in via San Crispino: “Troppe buche e guasti alla rete idrica”

Una strada vicinale privata, ma ad uso pubblico, trasformata negli anni in una scorciatoia per auto, trattori e camion. A protestare sono i residenti di via San Crispino, un tratto di circa 700 metri che collega via Dismano a via San Cristoforo, preoccupati per le condizioni della carreggiata e per i continui guasti alla rete idrica sottostante.
A farsi portavoce delle cinque abitazioni che si affacciano sulla strada è Denis Canducci, che racconta una situazione che, secondo i residenti, va avanti ormai da anni nonostante chiamate, mail e segnalazioni indirizzate al Comune e al Quartiere.