Cesena, continua a perseguitare l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di “atti persecutori aggravati”.

I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 da parte di una giovane donna, che segnalava la presenza del suo ex convivente, residente in altra provincia e già condannato per fatti analoghi e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla sua persona, che aveva ricominciato ad avvicinarla e importunarla. L’uomo, prontamente rintracciato dai carabinieri mentre si trovava a Cesena in prossimità della vittima, veniva immediatamente arrestato dai Carabinieri e, su disposizione del Pm di turno, accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata odierna, avanti al Gip del Tribunale di Forlì.