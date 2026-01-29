Cesena, Consiglio comunale: tre stacanovisti presenti a 18 sedute su 18, oggi riunione rovente per Francesca Albanese

Sono stati tre gli stacanovisti del Consiglio comunale, quelli che hanno preso parte a tutte le 18 sedute convocate nel corso del 2025. Sono Milena Maccherozzi e Silvia Zanotti, del gruppo Pd, e Piero Berti, di Cesena 2024. Tutti quanti hanno comunque partecipato a più della metà degli appuntamenti, tranne Ivan Piraccini, di Azione-Pri, fanalino di coda con 5 presenze. Alle spalle del trio dei super diligenti, si piazzano con un’unica assenza, Katiuscia Giorgini, Enrico Rossi e Francesco Rossi (Pd), Marco Casali e Marco Fantini (Fratelli d’Italia). A quota 16 “gettoni” su 18 disponibili ci sono invece Marco Rocco De Luca, Federica Maggioli, Federica Monti e Carlo Verona (Pd), Armando Strinati e Michele Manuzzi (Cesena 2024) e Andrea Imperato (Fratelli d’Italia). Il maggior numero di assenza, dopo Piraccini, lo ha invece totalizzato Giorgio Zanotti (Fratelli d’Italia), mancato per otto volte.

È uno dei tanti dati che fotografano l’attività svolta l’anno scorso del Consiglio comunale, presieduto da Filippo Rossini. Nelle 18 sedute sono state presentate, discusse e messe ai voti 110 deliberazioni, di cui 53 mozioni e 3 ordini del giorno, sui temi più disparati, prevalentemente riguardanti la vita cittadina, ma non senza riferimenti a questioni di più ampio respiro, anche internazionali. Rilevante anche l’attività di indirizzo e controllo: sono state presentate 158 interrogazioni e 40 interpellanze. Si tratta di strumenti essenziali per garantire trasparenza e dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini. Si sono svolte inoltre 19 conferenze dei capigruppo e le commissioni consiliari, dove si fa il lavoro preparatorio all’approdo in Consiglio oppure si fanno audizioni, si sono riunite per 54 volte.

Il presidente Filippo Rossini sottolinea «il ruolo centrale del Consiglio comunale come luogo di partecipazione democratica e di rappresentanza delle diverse istanze della comunità cesenate».

La seduta di oggi

Oggi il Consiglio torna a riunirsi, a partire dalle 13, con tre interpellanze per rompere il ghiaccio: la prima, di Damiano Censi (Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra) è relativa alla convenzione fra il Comune di Cesena e l’associazione “Ambito territoriale caccia Fo2” per il contenimento delle nutrie; a seguire, Fabio Pezzi (Pd) si soffermerà sulla situazione del trasporto pubblico in orario scolastico, con particolare riguardo alla Linea 21, nel tratto di San Martino in Fiume-Ronta-Martorano; infine, ci sarà l’interpellanza a firma di Vittorio Valletta (Movimento 5 Stelle), relativa al fotovoltaico a Cesena. La seconda parte dei lavori sarà molto intensa, con cinque mozioni e tre ordini del giorno. Tra le prime spicca quella di Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra per proporre di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu che ha messo duramente sotto accusa Israele per i crimini contro l’umanità ai danni della popolazione palestinese.