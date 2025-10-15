Cesena, Consigli di Quartiere: possono candidarsi anche i 16enni

Potranno votare tutti i cittadini residenti sul territorio comunale di Cesena che abbiano compiuto 16 anni alla data di indizione delle elezioni, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, UE o extra UE). Ma saranno ammessi al voto anche i cittadini senza dimora iscritti in Via delle Stelle (Seggio n. 1 Centro Urbano). Per garantire la massima partecipazione e una corretta informazione della cittadinanza, il Comune attiva un piano di comunicazione integrato, che comprende strumenti tradizionali, digitali e innovativi, al fine di raggiungere tutte le fasce della popolazione. Durante i giorni di voto saranno infatti attivati sportelli di supporto per chi desidera votare online ma necessita di aiuto per l’accesso tramite SPID o CIE. Saranno inoltre disponibili numeri dedicati di help desk tecnico, attivi per tutta la durata della votazione elettronica. Si confermano poi come canali informativi il sito del Comune di Cesena, le pagine social di riferimento, totem informativi e App IO. Tutte le informazioni saranno reperibili nella homepage del Comune di Cesena.