Cesena, Consigli di Quartiere: possono candidarsi anche i 16enni

Sarà possibile esprimere la propria preferenza in forma telematica, attraverso il voto elettronico online, dalle ore 12:00 di mercoledì 10 dicembre alle ore 21:00 di domenica 14 dicembre, tramite autenticazione SPID o Carta d’Identità Elettronica; oppure recandosi al seggio di riferimento, domenica 14 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 21:00. I seggi saranno allestiti nella sede del quartiere Centro Urbano, in Corte del Volontariato, 16, nella sede del Cesuola, in via Ponte Abbadesse 451, al Fiorenzuola, in via Marino Moretti 261, al Cervese Sud, in via Cervese 1260, all’Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143, al Valle Savio, in via Castiglione 37, al quartiere Borello, in Piazza San Pietro in Solfrino 465, al Rubicone in via P. Suzzi 195, al quartiere Al Mare, in via Provinciale Sala 1249, al Cervese Nord, in via Fratelli Latini 24, Ravennate, in via T. Galimberti 75, e nella sede del Dismano, in via A. Kuliscioff 200.

Per garantire la massima partecipazione e una corretta informazione della cittadinanza, il Comune attiva un piano di comunicazione integrato, che comprende strumenti tradizionali, digitali e innovativi, al fine di raggiungere tutte le fasce della popolazione. Durante i giorni di voto saranno infatti attivati sportelli di supporto per chi desidera votare online ma necessita di aiuto per l’accesso tramite SPID o CIE. Saranno inoltre disponibili numeri dedicati di help desk tecnico, attivi per tutta la durata della votazione elettronica. Si confermano poi come canali informativi il sito del Comune di Cesena, le pagine social di riferimento, totem informativi e App IO. Tutte le informazioni saranno reperibili nella homepage del Comune di Cesena.

Potranno candidarsi i cittadini residenti, gli studenti o i lavoratori che vivono a Cesena e che abbiano almeno 16 anni, indipendentemente dalla cittadinanza. Sono inclusi anche i volontari e i soci degli enti del terzo settore operanti nel territorio comunale. Non possono candidarsi il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, i dipendenti comunali e dell’Unione Valle Savio, e chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli direttivi nel Comune.

Sarà possibile presentare le liste da lunedì 27 ottobre a lunedì 10 novembre 2025 presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cesena nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, di martedì e giovedì, al mattino, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Le liste dovranno essere composte da un numero minimo di 6 candidati e un numero massimo di 15 candidati, dovranno rispettare la parità di genere, e nessuno dei due sessi potrà avere una rappresentanza superiore ai 2/3 rispetto all’altra. Sono richieste 15 firme per i quartieri sotto i 6.000 abitanti (Cesuola, Valle Savio, Borello, Rubicone, Ravennate, Dismano) e 25 firme per quartieri con almeno 6.000 abitanti (Centro Urbano, Fiorenzuola,Cervese Sud, Oltre Savio, Al Mare, Cervese Nord). Ogni firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente.