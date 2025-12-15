Cesena, Consigli di Quartiere: ecco tutti gli eletti

Cesena
  • 15 dicembre 2025
Si sono concluse alle ore 15 di oggi le operazioni di scrutinio relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere a Cesena. Il numero totale dei votanti è stato di 9024 cittadini (6130 on line, 2894 ai seggi), su 84.443 aventi diritto, con un’affluenza del 10,7%.

I candidati, distribuiti in 4 liste (“Cittadini in Quartiere Cesena”; “Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco”; “Uniti per Borello”; “Lista Civica per la Sicurezza”), erano 238 (133 uomini e 105 donne), per un’età media di 49 anni.

Gli eletti sono in totale 120, 57 donne e 63 uomini, così distribuiti per lista:

“Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco” 78

“Cittadini in Quartiere Cesena” 29

“Lista Civica per la Sicurezza” 7

“Uniti per Borello” 6

Di seguito l’elenco degli eletti e delle elette in ciascun Consiglio di Quartiere.

Quartiere Al Mare (totale votanti 493)

Beatrice Fabbri

Paride Zignani

Elisa Piraccini

Christian Nanni

Melissa Sarti

Nicola Maroni

Mirco Menghetti

Fabio Zignani

Leonardo Zanotti

Lorenzo Cola

Jonathan Baratella

Borello (totale votanti 540)

Enrico Rossi

Soda Tall

Gabriella Fanti

Marco Zoffoli

Roberta Franceschini

Mirco Gozzi

Valentina Biguzzi

Gianmarco Venturini

Luca Valzania

Centro Urbano (totale votanti 845)

Daniela Panzeri

Valentina Bonavita

Stefano Strada

Stefania Albertini

Giampiero Maldini

Gabriele Torcianti

Maria Chiara Pacchierini

Simona Gessi

Fabrizio Faggiotto

Sandro Castagnoli

Stefania Greggi

Cervese Nord (totale votanti 754)

Enrico Guidi

Mirella Ravaglia

Francesca Pirini

Emanuele Benini

Matteo Motta

Sherika Venturini

Giuseppe Scarano

Alessandro Magnani

Luca Dapporto

Veronica Zamagna

Maria Vittoria Altini

Cervese Sud (totale votanti 993)

Tommaso Giannatempo

Annalisa Benini

Matteo Amadori

Silvia Fiumana

Sandra Adaku Edoga

Franco Spazzoli

Francesco Paolucci

Giulia Guccione

Silvia Magni

Mariachiara Dradi

Antonio Dal Muto

Cesuola (totale votanti 679)

Maria detta Edera Spinelli

Paolo Zaghi

Ermes Zattoni

Silvia Magnani

Marco Degli Angeli

Dominique Corna

Rosanna Schiavone

Claudio Crisafulli

Cristiana Suzzi

Dismano (totale votanti 545)

Gabriella Guiducci

Alice Spadazzi

Claudio Landi

Mario Costabile

Lorenzo Bartolini

Mabel Severi

Maria Cristina Tassinari

Fabio Pacifico

Paolo Cavallucci

Fiorenzuola (totale votanti 1122)

Massimo Pipitone

Liam Vallet

Giovanni Benini

Eleonora Cicognani

Simona Pasini

Alessia Baglivo

Chiara Santero

Marina Orioli

Roberta Pini

Matteo Mazzotti

Federica Assirelli

Oltresavio (totale votanti 1333)

Alessandro Maltoni

Ginevra Poletti

Davide Bianchi

Michela Degli Angeli

Antonia Leonarda Gallo

Maria Rita Pullara

Giuseppe Chieco

Aliona Causnean

Maria Rovito

Filippo Desanti

Lorenzo Baiardi

Ravennate (totale votanti 658)

Valentina Domenica Nompleggio

Liberio Palmieri

Micaela Del Vecchio

Fabrizio Brunetti

Ilaria Abbondanza

Alessandro Magnani

Giancarlo Detto Peter Piraccini

Paola Del Gaudio

Samuele Biguzzi

Rubicone (totale votanti 344)

Gabriele Magnani

Chiara Faedi

Lisa Bolognesi

Edgardo Rocchini

Gianni Dall’Ara

Manuel Molari

Vanessa Maraldi

Mario Picone

Simone Sacchetti

Valle Savio (totale votanti 718)

Rachele Righi

Marcello Natali

Matteo Pozzati

Elisabetta Pirini

Antonella Maroni

Giovanni De Francesco

Silvia Bonoli

Alessandro Cacciaguerra

Gianni Severi

