Cesena, Consigli di Quartiere: ecco tutti gli eletti

Si sono concluse alle ore 15 di oggi le operazioni di scrutinio relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere a Cesena. Il numero totale dei votanti è stato di 9024 cittadini (6130 on line, 2894 ai seggi), su 84.443 aventi diritto, con un’affluenza del 10,7%.
I candidati, distribuiti in 4 liste (“Cittadini in Quartiere Cesena”; “Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco”; “Uniti per Borello”; “Lista Civica per la Sicurezza”), erano 238 (133 uomini e 105 donne), per un’età media di 49 anni.
Gli eletti sono in totale 120, 57 donne e 63 uomini, così distribuiti per lista:
“Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco” 78
“Cittadini in Quartiere Cesena” 29
“Lista Civica per la Sicurezza” 7
“Uniti per Borello” 6
Di seguito l’elenco degli eletti e delle elette in ciascun Consiglio di Quartiere.