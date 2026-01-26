Cesena, «Conservazione, screening, ricerca»: il lavoro eccellente della Banca della Cute. Intervista al direttore Melandri

Istituita dal ministero della Salute nel 1998 poi fondata nel 2002, la Banca della Cute della Regione Emilia-Romagna, è una delle sole cinque banche della pelle in Italia accreditate dal Centro Nazionale Trapianti e dall’Istituto Superiore di Sanità. Ha sede al Centro Servizi di Area Vasta Romagna a Pievesestina di Cesena e si articola in un laboratorio specializzato nella lavorazione, conservazione e distribuzione di tessuto cutaneo ottenuto da donatore cadavere. È diretta dal professore Davide Melandri, dermatologo e specializzato in chirurgia plastica e dal 2006 ha incrementato l’attività affermandosi nel campo della medicina rigenerativa.